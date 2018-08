The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2E4CB4 AAREAL BANK MTN S.269 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4EB0 BERLIN, LAND LSA18/38A506 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2NBY71 PANTERA DEVELOP IHS 18/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BHY0BJ9 BERLIN HYP AG IS118 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40M21 COBA 18/23 S.903 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40M39 COBA 18/28 S.904 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AE02 DZ BANK CLN E.9556 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AEY2 DZ BANK CLN E.9554 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AEZ9 DZ BANK CLN E.9555 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB6225 LDSBK.SAAR IHS S.622 BD01 BON EUR N

CA XFRA US02665WCL37 AMER.HONDA F.18/20FLR MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US343412AF90 FLUOR (NEW) 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA USU7410LEA36 PRICOA GL.FDG I 18/23REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1836421542 EUR. BK REC.DEV.18/21 MTN BD01 BON BRL N

CA XFRA XS1870225338 SWEDBANK 18/23 MTN BD01 BON EUR N

CA 1KX XFRA AU000000LCD0 LATITUDE CONSOL. EQ00 EQU EUR N

CA 4QO1 XFRA CA22972X1050 CUDA OIL AND GAS INC. EQ00 EQU EUR N

CA 3HGA XFRA CA96813P1099 WILDSKY RES INC. EQ00 EQU EUR N

CA BBHK XFRA DE000A2LQT08 DEUTSCHE BALATON AG KONV. EQ00 EQU EUR Y

CA UE8 XFRA EE0000001105 TALLINNA KAUBAM.GP EO-,40 EQ01 EQU EUR N

CA FQE XFRA EE3100001751 SILVANO FASHION GR.EO -10 EQ01 EQU EUR N

CA HD8 XFRA EE3100004250 AS HARJU ELEKTER EO 0,63 EQ01 EQU EUR N

CA ASU XFRA EE3100073644 AS LHV GROUP EO 1 EQ01 EQU EUR N

CA 49B XFRA KYG1146Y1017 BEIGENE LTD EQ01 EQU EUR N