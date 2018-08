FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

C7K XFRA GB00B0YD2B94 COHORT PLC 0.063 EUR

ITBA XFRA US45262P1021 IMPERIAL BRANDS PLC ADR/1 0.332 EUR

PPB XFRA IE00BWT6H894 PADDY PWR BETF.PLC EO-,09 0.745 EUR

RO41 XFRA GB00BVFNZH21 ROTORK PLC LS-,005 0.024 EUR

2PR3 XFRA TH7595010R10 PRUKSA HLGDS -NVDR- BA 1 0.014 EUR

VUSC XFRA IE00BDD48R20 VANG.USD CORP.1-3 YR BD 0.099 EUR

18M XFRA GB00BYWVDP49 SABRE INSUR. GRP LS-,001 0.080 EUR

821 XFRA US87105L1044 SWITCH INC. CL.A DL-,001 0.013 EUR

CBZ XFRA AU000000CAA9 CAPRAL LTD. 0.003 EUR