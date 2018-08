FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SHP5 XFRA GB00B6YTLS95 STAGECOACH LS-,0054824 0.043 EUR

0OH XFRA AU000000OML6 OOH MEDIA LTD 0.022 EUR

17F XFRA GB00BLWDVP51 FDM GROUP HLDGS LS -,01 0.161 EUR

CDW XFRA US12514G1085 CDW CORP. DL-,01 0.181 EUR

MMM XFRA US88579Y1010 3M CO. DL-,01 1.173 EUR

MH2 XFRA US8085411069 SCHWEITZER MAUDUIT DL-,10 0.371 EUR

RYS2 XFRA US7800976893 ROYAL BK SCOTLD ADR/2 0.044 EUR

RHJ XFRA US7703231032 ROBERT HALF INTL DL-,001 0.242 EUR

PRU2 XFRA US74435K2042 PRUDENTIAL ADR/2 LS-,05 0.350 EUR

PBW XFRA US7244791007 PITNEY-BOWES INC. DL 1 0.162 EUR

PJR XFRA US7240781002 PIPER JAFFRAY DL-,01 0.324 EUR

ODP XFRA US6762201068 OFFICE DEPOT INC. DL-,01 0.022 EUR

NEH XFRA US64110W1027 NETEASE INC. ADR/100 0.524 EUR

MNK XFRA US6031581068 MINERALS TECHS DL-,10 0.043 EUR

HSY XFRA US4278661081 HERSHEY CO. DL 1 0.623 EUR

HCL XFRA US4227041062 HECLA MNG DL-,25 0.002 EUR

HS1 XFRA US4219061086 HEALTHCARE SVCS GRP.DL-01 0.167 EUR

GDUA XFRA US3737371050 GERDAU S.A. PFD ADR 1 0.032 EUR

FL4 XFRA US3024451011 FLIR SYS INC. DL-,01 0.138 EUR

EFX XFRA US2944291051 EQUIFAX INC. DL 1,25 0.336 EUR

AKOB XFRA US29081P3038 EMBOTELL. ANDINA ADR B/6 0.189 EUR

CU3 XFRA US1925761066 COHU INC. DL 1 0.052 EUR

POH3 XFRA US14365C1036 CARNIVAL PLC ADR/1 DL1,66 0.431 EUR

LTD XFRA US5017971046 L BRANDS INC. DL-,50 0.518 EUR

PSQ XFRA TH0823010010 SOMBOON ADV.TEC.-FGN- BA1 0.009 EUR

CDE XFRA SG1R89002252 CITY DEV. SD-,50 0.038 EUR

CVC1 XFRA PA1436583006 CARNIVAL PAIRED CTF 0.431 EUR

WHA XFRA HK0004000045 WHARF (HLDGS) LTD 0.028 EUR

CS4 XFRA HK0000056264 CN SOUTH CITY HLGS 0.005 EUR

CWB XFRA GB00B4Y7R145 DIXONS CARPHONE LS -,001 0.086 EUR

FEX XFRA GB00B1XH2C03 FERREXPO PLC 0.028 EUR

KYC XFRA GB00B1CRLC47 MONDI PLC EO -,20 0.215 EUR

LS4C XFRA GB00B0SWJX34 LONDON STOCK EXCHANGE 0.191 EUR

H5P XFRA GB00B0LCW083 HIKMA PHARMACEUTIC.LS-,10 0.104 EUR

42BA XFRA GB00B02L3W35 BERKELEY GRP HLDGS ORD 0.370 EUR