FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 24.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.08.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

1HI XFRA US32051X1081 1ST HAWAIIAN INC. DL-,01 0.207 EUR

MR2 XFRA US6102361010 MONRO INC. DL -,01 0.173 EUR

NVJP XFRA BE0974320526 UMICORE S.A. 0.350 EUR

1X6 XFRA AU000000CL11 CLASS LTD. 0.016 EUR