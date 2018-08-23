sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 23.08.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 597 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

1,32 Euro		0,00
0,00 %
WKN: A2AL9M ISIN: AU000000CL11 Ticker-Symbol: 1X6 
Aktie:
Branche
Software
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
CLASS LIMITED Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
CLASS LIMITED 1-Woche-Intraday-Chart
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
CLASS LIMITED
CLASS LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CLASS LIMITED1,320,00 %
FIRST HAWAIIAN INC25,21-0,16 %
MONRO INC61,44+1,10 %
UMICORE SA46,55-0,64 %