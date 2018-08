FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 24.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.08.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2DB XFRA US2655041000 DUNKIN BRANDS GR. DL-,001 0.300 EUR

D6RK XFRA DE000DK2D7T7 DEKAFONDS TF 1.750 EUR

OG7W XFRA DE000DK0ECT0 DEKA-UMWELTINVEST TF 0.730 EUR

D6RF XFRA DE000DK0ECS2 DEKA-UMWELTINVEST CF 0.790 EUR

FK89 XFRA DE0008479825 DEKA-RENTENNACHRANG 0.240 EUR

D6R7 XFRA DE0008474669 DEKASPEZIAL CF 2.070 EUR

FK83 XFRA DE0008474560 DEKARENT-INTERNATIONAL CF 0.120 EUR

OG7T XFRA DE0008474503 DEKAFONDS CF 0.710 EUR

FK8L XFRA DE0005152631 DEKA-TECHNOLOGIE TF 0.170 EUR

D6RG XFRA DE0005152623 DEKA-TECHNOLOGIE CF 0.210 EUR

3XRA XFRA US98417P1057 XINYUAN REAL ESTATE ADR 1 0.086 EUR

TR4 XFRA US8923561067 TRACTOR SUPPLY DL-,008 0.267 EUR

RAG XFRA US7502361014 RADIAN GRP INC. DL-,001 0.002 EUR

NTH XFRA US6668071029 NORTHROP GRUMMAN DL 1 1.035 EUR

MKT XFRA US55306N1046 MKS INSTRUMENTS INC. 0.173 EUR

LS2 XFRA US50216C1080 LSI INDUSTRIES INC. 0.043 EUR

ICBA XFRA US45104G1040 ICICI BANK LTD ADR/2 0.038 EUR

G3V XFRA US3932221043 GREEN PLAINS INC. 0.104 EUR

HCH XFRA US1462291097 CARTER'S INC. DL-,01 0.388 EUR

AEO XFRA US0495601058 ATMOS EN. CORP. 0.418 EUR

ZAS XFRA US04621X1081 ASSURANT INC. DL-,01 0.483 EUR

XBLA XFRA TH1016010R13 BANGKOK LIFE ASSUR.-NVDR- 0.008 EUR

CYC XFRA SG1B51001017 JARDINE CYCLE+CARR. SD 1 0.155 EUR

HEH XFRA HK0006000050 POWER ASSETS HLDG.LTD. 0.085 EUR

TX9 XFRA AU000XINEOA7 TRONOX LTD A 0.039 EUR

RMZ XFRA CA7819036046 RUSSEL METALS A 0.252 EUR

HKE XFRA CA4480551031 HUSKY ENERGY INC. 0.083 EUR

AQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.121 EUR

CHJ XFRA BMG208741063 CHEN HSONG HLDGS HD-,10 0.005 EUR

PD1A XFRA AU000000ANN9 ANSELL LTD. 0.216 EUR

08M XFRA GRS518003009 ADMIE IPTO HLDG EO 2,12 0.032 EUR

3L1 XFRA US5663301068 MARCUS CORP. DL 1 0.129 EUR

US8A XFRA US58039P1075 MCEWEN MINING INC. 0.004 EUR

SCQA XFRA US8101861065 SCOTTS MIRAC.GRO A DL-,01 0.474 EUR

WOP XFRA US9802283088 WOODSIDE PET. SP.ADR 1 0.457 EUR