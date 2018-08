Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Bank von 12 auf 8 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das größte deutsche Geldhaus dürfte im Jahr 2020 eine Kapitalrendite (ROTE) von lediglich 3 Prozent erwirtschaften, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem verliere die Bank Marktanteile in einem von strukturellem Niedergang geprägten Geschäftszweig. Dies mache die Aktie unattraktiv. Der Experte kappte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2018 und 2019 um 81 beziehungsweise 54 Prozent./edh7ajx

Datum der Analyse: 22.08.2018

ISIN DE0005140008

