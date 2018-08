Das Maschinenbauunternehmen aus Beelen in NRW fuhr im1. Halbjahr 2018 36,2 % mehr Umsatz (auf 133,4 Mill. €) ein, außerdem 26,8 % mehr an bereinigtem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (auf 15,6 Mill. €). Besonders erfreulich verliefen die Geschäfte in der E-Mobilität: +81,8 % auf 48,8 Mill. €. Das entspricht inzwischen 36,6 % des gesamten Umsatzes. Der Ordereingang in diesem Segment kletterte um fast 40 %. Inallen Bereichen zusammen kamen 132,5 Mill. € an Neu-Aufträgen herein, der Bestand liegt 43,5 % höher als imVorjahreszeitraum bei 203,3 Mill. €. Wir beobachten Aumann ab jetzt, Kauflimit: 56 €. Kursziel: 75 €.



Dies ist ein Ausschnitt aus Börse easy Nr. 34 vom 22.8.2018.



