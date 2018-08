Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

EQS Group-Media / 2018-08-23 / 07:00 *Von Roll und Renault verstärken ihre Partnerschaft für neue Elektromobilprojekte* Breitenbach, 23. August 2018 - Die Von Roll Holding AG gab heute bekannt, dass ein neuer fünfjähriger Liefervertrag zwischen Renault und Von Roll France SA unterschrieben wurde. Von Roll beliefert Renault bereits mit Produkten für das Renault ZOE-Modell, welches als herausragende Pionierleistung in der Entwicklung von Elektroautos gilt. Das gesamte Vertragsvolumen ist im zweistelligen Millionenbereich budgetiert. Renault verfolgt sehr ehrgeizige Ziele und investiert mehr als eine Milliarde Euro in die Elektromobilität. Dominique Larrenduche, Head of Global Sales Resins, sagt: "Wir sind sehr stolz darauf, dass Renault uns als langfristigen, strategischen Partner ausgewählt und bestätigt hat. Der Erfolg basiert auf einer langjährigen technischen Entwicklungspartnerschaft zwischen dem hochinnovativen Automobilhersteller und dem anerkannten Marktführer für elektrische Isoliersysteme". Von Roll baut auch weitere wichtige und aktive Partnerschaften mit führenden Elektroauto-Herstellern weltweit aus und fördert die Entwicklung neuer Lösungen für Elektromobile. *Über die Von Roll Holding AG*: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -speicherung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarktführer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und Services und weltweit an 14 Produktionsstandorten mit rund 1450 Mitarbeitern vertreten. Das Unternehmen beliefert Kunden in über 80 Ländern. *Kontakt:* Claudia Güntert, Corporate Communications T: +41 61 785 52 36, F: +41 61 785 58 92, E: press@vonroll.com Die vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen Kenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unter Umständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken. Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht und dem Halbjahresbericht der Von Roll Holding AG. Diese sind digital abrufbar unter https://www.vonrollgroup.com/de [1]/. Emittent/Herausgeber: Von Roll Holding AG Schlagwort(e): Auto Ende der Medienmitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Von Roll Holding AG Passwangstrasse 20 4226 Breitenbach Schweiz Telefon: 0041 (0)61 785 52 36 E-Mail: press@vonroll.com Internet: www.vonrollgroup.com ISIN: CH0003245351 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart; SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group-Media 716481 2018-08-23 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=f72741bad7c666be073931bf48cd7606&application_id=716481&site_id=vwd&application_name=news

