Das Streckennetz der Bahn soll auch für schnelles Internet genutzt werden, verspricht Bahn-Chef Richard Lutz. Er will Glasfaser zum Geschäftsmodell machen.

Die Deutsche Bahn will sich mit ihrem eigenen Glasfasernetz am Ausbau des schnellen Internets in Deutschland beteiligen. "Wir haben an unseren 33.000 Kilometern Streckennetz bisher 18.500 Kilometer mit Glasfaser ausgerüstet. ...

