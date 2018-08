Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1556 Dollar gehandelt und damit etwa einen halben Cent niedriger als am Vorabend. Auch gegenüber dem Schweizer Franken gab der Euro nach und notiert aktuell bei 1,1384 nach 1,1402 Franken am Mittwochabend. Der US-Dollar kostet 0,9850 (0,9828) Franken. Die Aussicht auf ...

