Zürich (awp) - In der Geschäftsleitung des Dentalimplantatherstellers Straumann kommt es zu einer Veränderung. Per 1. September 2018 übernehme Peter Zihla die Leitung der digitalen Geschäftseinheit, teilte die Gesellschaft am Donnerstag mit. Zihla folgt auf Mike Rynerson der das Unternehmen verlassen, dem Unternehmen aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...