Dass Erzrivale APPLE an selbstfahrenden Autos forscht, ist ein offenes Geheimnis. Elektromobilität und autonomes Fahren ist in aller Munde. Auch asiatische Unternehmen drängen in diesen Bereich, wie z. B. PANASONIC, das seine Zukunft weniger in der angestammten Unterhaltungselektronik sondern im Automotivebereich sieht. Auch SAMSUNG will elektronische Komponenten an dieAutoindustrie liefern, hat aber nun Gerüchte dementiert, dass man Pläne für ein Elektro- oder selbstfahrendes Auto habe. Tatsächlich gehören die Südkoreaner aber schon heute zu den wichtigsten Herstellern von Akkus für Elektroautos. Zudem hat Samsung durch die Übernahme von Harman wichtiges Know-how im Bereich Elektronik und Software für intelligente Autos und autonomes Fahren erlangt. Das Potenzial für den nächsten Schritt wäre also vorhanden.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Aktionärsbrief Nr. 34 vom 23.8.2018.



