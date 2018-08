Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Continental nach der zweiten Gewinnwarnung in diesem Jahr von 240 auf 200 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Ausmaß der Kürzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sei signifikant, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nur drei Wochen nach der Vorlage des jüngsten Quartalsberichts helfe dies der gegenwärtig negativen Stimmung im Autosektor nicht, auch wenn der größte Teil der Gewinnwarnung auf spezifische Probleme bei Continental zurückgehen dürften. Der Experte senkte seine Prognose für den Gewinn je Aktie deutlich./ajx/zb Datum der Analyse: 23.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005439004