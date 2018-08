Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Erneut mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien am Donnerstag. Verstärkt in den Fokus rückt der Handelskonflikt zwischen den USA und China mit den wieder aufgenommenen Gesprächen zur Lösung des Problems. Diese finden allerdings nicht auf höchster Ebene statt. Derweil sind neue US-Strafzölle auf chinesische Produkte in Höhe von 16 Milliarden Dollar in Kraft getreten. China hatte angekündigt, darauf in gleicher Höhe und zum gleichen Zeitpunkt reagieren zu wollen.

An den chinesischen Börsen geht es nach zuletzt drei Handelstagen mit Aufschlägen nach unten, für den Schanghai-Composite um 0,3 Prozent auf 2.705 Punkte. Etwas deutlicher fällt das Minus in Hongkong aus, wo der HSI 0,7 Prozent verliert. Hier stehen vor allem die Aktien von Smartphone-Zulieferern unter Abgabedruck. Für die Papiere von Sunny Optical geht es um 1,3 Prozent abwärts, AAC Technologies verlieren 3,1 Prozent, weiter belastet von den am Vortag veröffentlichten Halbjahresergebnissen. Das Unternehmen hatte zur Begründung der enttäuschenden Zahlen vor allem auf negative Auswirkungen durch den Handelsstreit zwischen den USA und China verwiesen.

In Sydney geht es für den S&P/ASX 200 um weitere 0,3 Prozent nach unten. Qantas Airways verlieren 2,0 Prozent, nachdem die Fluggesellschaft Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt hat. Der Gewinn erhöhte sich demnach dank einer starken Entwicklung auf dem australischen Markt um 15 Prozent auf 718 Millionen US-Dollar. Der Umsatz legte um 6,2 Prozent auf 12,5 Milliarden US-Dollar zu. CEO Alan Joyce warnte vor einem weiteren Anstieg der Kerosinpreise.

Dagegen erholen sich BHP Billiton um 1,2 Prozent, nachdem es an den vergangenen beiden Handelstagen im Anschluss an die Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017/18 nach unten gegangen war. Dagegen fallen Newcrest Mining um 2,7 Prozent zurück. Der Bergbaukonzern vermeldete für das Fiskaljahr einen Gewinnrückgang um 34 Prozent wegen gestiegener Kosten, einer niedrigeren Produktion und Abschreibungen auf einige Beteiligungen.

Weiter Konsolidierungsfantasie im Telekomsektor

Die Aktien von TPG Telecom steigen um weitere 10,5 Prozent. Die Aussicht auf einen Zusammenschluss mit Vodafone Hutchison treibt den Sektor weiter an. Am Vortag hatten die beiden Unternehmen Sondierungsgespräche bestätigt. Obwohl Hutchison und TPG betonten, dass es keine Garantie dafür gibt, dass ein Deal zustande kommt, würde sich die sehr starke Wettbewerbssituation in Australien etwas entspannen. Auch die Papiere von Mitbewerber Telstra legen um weitere 2,5 Prozent zu. In Singapur klettern Singapore Telecom um 6,2 Prozent.

Der Nikkei-225 in Tokio legt um 0,2 Prozent auf 22.406 Punkte zu. Hier seien vor dem Hintergrund des Handelsstreits defensive Werte gesucht, so ein Beobachter. Die Titel von Yamato, ein Hersteller von Gesundheitszubehör, steigen um 2,7 Prozent. Die Aktien des Möbelherstellers Nitori legen um 3,5 Prozent zu. Dagegen stehen Autowerte nach den jüngsten Gewinnen unter Abgabedruck. Toyota Motor verlieren 1,1 Prozent und die Titel des Auto-Zulieferers Denso kommen mit 2,6 Prozent unter die Räder. Bridgestone geben um 1,9 Prozent nach. Im Autosektor hatte am Vortag Continental in Europa mit einer Gewinnwarnung für teils deutliche Kursverluste gesorgt.

Australischer Dollar mit Regierungskrise schwächer

Leicht unter Abgabedruck steht der australische Dollar wegen der Regierungskrise in Sydney. Der Druck auf den konservativen australischen Premierminister Malcolm Turnbull aus den eigenen Reihen hat zugenommen. Der populistische Ex-Innen- und Migrationsminister Peter Dutton von Turnbulls Liberaler Partei sagte, er sei der Meinung, dass die Partei mehrheitlich nicht mehr hinter Turnbull stehe. Er habe den Premier in einem Telefonat darüber informiert und ihn aufgefordert, erneut eine parteiinterne Abstimmung über den Vorsitz der Liberalen anzusetzen. Aktuell kostet der Aussie 0,7291 US-Dollar, ein Minus von 0,8 Prozent gegenüber dem Vortag.

Der US-Dollar macht gegenüber dem Yen weiter Boden gut und stieg im Tageshoch mit 110,89 Yen wieder knapp an die Marke von 111 Yen heran. Aktuell geht der Greenback mit 110,80 Yen um, nach 110,43 am Vortag. Teilnehmer verweisen auf das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank. Hier ließen die Währungshüter an einer erneuten Zinserhöhung im September keinen Zweifel aufkommen. Zudem wurde der Wachstumsausblick für 2018 und 2019 leicht angehoben.

Der Goldpreis fällt leicht zurück, nachdem am Vortag noch die wichtige Marke von 1.200 Dollar wieder in greifbare Nähe gerückt war. Aktuell verliert die Feinunze 0,3 Prozent auf 1.192 Dollar.

Die Ölpreise können ihre Vortagesgewinne verteidigen. Nach dem unerwartet starken Rückgang der wöchentlichen US-Lagerdaten hatten die Preise für WTI und Brent um jeweils rund 3 Prozent zugelegt. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI kaum verändert bei 67,88 Dollar, für Brent geht es um 0,2 Prozent auf 74,61 nach unten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.247,50 -0,30% +3,01% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.406,14 +0,19% -1,58% 08:00 Kospi (Seoul) 2.270,02 -0,15% -8,00% 08:00 Schanghai-Comp. 2.705,40 -0,34% -18,22% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.727,06 -0,72% -7,40% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.246,52 +1,46% -5,80% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.806,36 +0,46% -0,30% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi., 09:40 % YTD EUR/USD 1,1556 -0,3% 1,1595 1,1565 -3,8% EUR/JPY 128,04 -0,1% 128,21 127,69 -5,4% EUR/GBP 0,8977 -0,0% 0,8978 0,8971 +1,0% GBP/USD 1,2872 -0,3% 1,2913 1,2892 -4,8% USD/JPY 110,80 +0,2% 110,55 110,42 -1,6% USD/KRW 1121,05 +0,3% 1117,59 1120,17 +5,0% USD/CNY 6,8724 +0,4% 6,8418 6,8437 +5,6% USD/CNH 6,8694 +0,3% 6,8466 6,8436 +5,5% USD/HKD 7,8498 +0,0% 7,8495 7,8498 +0,5% AUD/USD 0,7291 -0,8% 0,7350 0,7344 -6,7% NZD/USD 0,6671 -0,3% 0,6694 0,6691 -6,0% Bitcoin BTC/USD 6.418,19 +0,4% 6.395,30 6.689,43 -53,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,88 67,86 +0,0% 0,02 +15,6% Brent/ICE 74,61 74,78 -0,2% -0,17 +16,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.191,58 1.195,51 -0,3% -3,93 -8,5% Silber (Spot) 14,65 14,76 -0,8% -0,12 -13,5% Platin (Spot) 787,10 793,00 -0,7% -5,90 -15,3% Kupfer-Future 2,63 2,67 -1,5% -0,04 -21,1% ===

