Peter Zihla wird Mitglied der Geschäftsleitung von Straumann und übernimmt die Leitung der Digital Business Unit

Basel, 23. August 2018: Die Straumann Group hat heute bekannt gegeben, dass Peter Zihla per 1. September 2018 die Leitung ihres stark wachsenden digitalen Geschäfts übernehmen und zudem der Geschäftsleitung des Unternehmens beitreten wird. Er folgt auf Mike Rynerson, der das Unternehmen verlassen wird, aber noch bis Februar 2019 zur Verfügung steht, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten.

"Mike Rynerson hat seine unternehmerischen Fähigkeiten und Energie in den Aufbau unserer globalen Digital Business Unit investiert und die Erfolgsgeschichte von Dental Wings in den vergangenen fünf Jahren vorangetrieben. Wir danken ihm herzlich für sein leidenschaftliches Engagement und seine Beiträge für unser Unternehmen", sagte Marco Gadola, CEO der Straumann Group. "Die digitale Zahnmedizin bietet enorme Chancen und ist eine wichtige Säule unserer Strategie, ein Gesamtlösungsanbieter in der ästhetischen Zahnmedizin zu werden. Peter Zihla hat den Weitblick, die Führungsqualitäten und die internationale Erfahrung, um dieses äusserst spannende Geschäft global weiter zu entwickeln. Seine analytischen Fähigkeiten, sein strategisches Denken und sein fundiertes Wissen über unsere Organisation sind wertvolle Ergänzungen für unsere Geschäftsleitung."

In den vergangenen vier Jahren leitete Peter Zihla das Team Corporate Strategic Planning & Business Development von Straumann und spielte eine Schlüsselrolle bei 15 strategischen Transaktionen weltweit. Dazu gehören die Akquisitionen von ClearCorrect, Dental Wings und Createch, die Beteiligungen an Geniova, RapidShape und Dental Monitoring sowie die Partnerschaften mit 3Shape und Amann Girrbach, die zusammen den Grossteil des digitalen Portfolios von Straumann ausmachen.

Peter Zihla kam 2006 als Head of Corporate Accounting, Planning & Controlling zu Straumann, nachdem er sechs Jahre in leitenden Positionen im Rechnungswesen & Controlling beim internationalen Nahrungsmittelkonzern Hero war. Zuvor war er Strategieberater bei Accenture. Seine Karriere begann er im Controlling des Pharmaunternehmens E. Merck. Er ist Diplom-Kaufmann der Universität Mannheim und hält einen MBA der City University of New York sowie einen Master in Finance der London Business School. Peter Zihla ist 52 Jahre alt und deutscher Staatsbürger.

