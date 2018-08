Herr Monti, wie laufen die Geschäfte? Die Geschäfte laufen trotz aller Herausforderungen gut. Die Umsätze wachsen meist um etwa 6 bis 8 Prozent von Jahr zu Jahr, wenn wir einmal vom absolut ungewöhnlichen Jahr 2009 absehen. Seit der zweiten Hälfte des Jahres 2017 nimmt der Markt stark an Fahrt auf. Wir wuchsen ab Q3/2017 auf einmal zweistellig, wobei die erste Ziffer eine zwei ist. ST ist ein großer Player im Bereich Automotive, wo wir 2,4 Milliarden US-$ und damit im Jahr 2017 rund 30 Prozent unseres Umsatzes machen. 70 Prozent unserer Automotive-Aktivitäten wandern in das, was wir konventionelle Anwendungen nennen: Halbleiter zur Steuerung von Verbrennungsmotoren, Bremsen, Airbags, Chassis-Elektronik etc. Die Anwendungen sind zwar konventionell, aber die Halbleiter durchaus innovativ; Beispiele hierfür sind Smartpower, klassische Power-MOSFETs und IGBTs. Der Rest geht in die neuen Applikationen: ADAS, wo wir ein Marktführer sind, oder die die Elektrifizierung von reinen E-Fahrzeugen und Mild-Hybriden, wo wir ein echter Markttreiber sind - auch im Bereich Siliziumcarbid (SiC). Hinzu kommen Lichtanwendungen auf LED-Basis und weitere Anwendungen wie zum Beispiel Cybersecurity. Wir haben ja ein starkes Volumenwachstum in ...

