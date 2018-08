Der Pharmakonzern Novartis hat positive Daten aus einer Studie mit seinem Wirkstoffkandidaten Alpelisib vorgelegt. Die Schweizer erreichten in der Testreihe mit dem Mittel zur Behandlung einer bestimmten Form von Brustkrebs den primären Endpunkt, wie Novartis am Donnerstag in Basel mitteilte.

Die Forscher hatten Brustkrebs-Patientinnen behandelt, deren Tumor eine bestimmte Genmutation (PIK3CA) aufweist. Laut Novartis ist dies bei rund 40 Prozent der Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs der Fall. Mit Alpelisib konnten die Mediziner in der Studie eine Verbesserung des progressionsfreien Überlebens erreichen. Mit diesem Begriff wird in der Onkologie die Zeitspanne zwischen dem Start der Studie und einem Fortschreiten der Krankheit oder dem Tod des Patienten bezeichnet.

Die vollständigen Ergebnisse will Novartis nun auf einem bevorstehenden medizinischen Kongress vorlegen. Zudem werde der Pharmakonzern Gespräche mit den Zulassungsbehörden weltweit aufnehmen./ra/sig/AWP/tav

ISIN CH0012005267

AXC0046 2018-08-23/08:04