FEIERTAGSHINWEIS

Dienstag bis Freitag: In der Türkei ruht das Geschäft an den Finanzmärkten wegen des islamischen Opferfestes.

TAGESTHEMA

Das am Mittwochabend veröffentlichte Protokoll der US-Notenbanksitzung vom 31. Juli und 1. August signalisiert, dass die Zinsen auf der nächsten Sitzung im September vermutlich erneut angehoben werden. Demzufolge diskutierten die Währungshüter auch darüber, wie fortgesetzte Handelsstreitigkeiten das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen könnten. Wenn sich die Wirtschaft im Einklang mit den aktuellen Erwartungen entwickelt, "wäre es vermutlich bald angebracht, einen weiteren Schritt" bei der Anhebung der Zinsen zu unternehmen, heißt es. In ihrem Statement am 1. August hatten die Währungshüter ihre Einschätzung der Wirtschaftslage auf "stark" von zuvor "solide" geändert. Damit ließen sie wenig Zweifel aufkommen, dass der graduelle Zinserhöhungskurs in den nächsten Monaten fortgesetzt wird - und die jüngste Kritik von US-Präsident Donald Trump an der Zinspolitik der Fed dürfte daran nichts ändern. Im Juni hatte die Fed ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,75 bis 2,00 Prozent angehoben, zum zweiten Mal in diesem Jahr. Eine Zinserhöhung bei der Sitzung am 26. September preisen die Märkte zu 94 Prozent ein, eine weitere am 19. Dezember zu immerhin 62 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:30 DE/Helma Eigenheimbau AG, Ergebnis 1H

09:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

11:00 DE/Volkswagen AG (VW), PG zum Thema "Volkswagen auf dem Weg in die

neue Mobilitätswelt"

13:25 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 1Q

14:00 DE/Bayer AG, Telefonkonferenz für Investoren zum Thema "Diskussion

Glyphosat-Rechtsstreit"

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q

Termin auf Basis Vorjahr geschätzt:

DE/Encavis AG (ehemals Capital Stage AG), Ergebnis 1. Halbjahr

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: 108 zuvor: 108 09:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,1 zuvor: 54,9 09:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,2 zuvor: 53,3 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,2 zuvor: 54,1 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 zuvor: 56,9 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,9 zuvor: 55,1 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,5 zuvor: 54,3 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,4 zuvor: 54,2 - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 212.000 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,3 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 56,0 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone August (Vorabschätzung) PROGNOSE: -0,7 zuvor: -0,6 16:00 Neubauverkäufe Juli PROGNOSE: +2,2% gg Vm zuvor: -5,3% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.858,50 -0,09 Nikkei-225 22.399,14 0,17 Schanghai-Comp. 2.703,33 -0,42 DAX 12.385,70 0,01 DAX-Future 12.371,00 -0,06 XDAX 12.376,65 -0,07 MDAX 26.682,99 0,19 TecDAX 2.936,41 0,34 EuroStoxx50 3.420,18 0,25 Stoxx50 3.077,18 -0,13 Dow-Jones 25.733,60 -0,34 S&P-500-Index 2.861,82 -0,04 Nasdaq-Comp. 7.889,10 0,38 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,20% -9

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,63 -0,63 -0,01 Deutschland 10 Jahre 0,34 0,34 -0,09 USA 2 Jahre 2,60 2,60 0,70 USA 10 Jahre 2,82 2,82 0,40 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,01 Japan 10 Jahre 0,09 0,09 0,04

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte dürften mit leichten Abgaben ins Rennen gehen. Im Blick stehen weiter die am Vortag wieder aufgenommenen Gespräche über eine Beilegung des Handelsstreits zwischen China und den USA, auch wenn die Erwartungen im Handel gering sind. Weiter eher für Zurückhaltung dürfte sorgen, dass der US-Präsident nach Gerichtsverhandlungen gegen zwei seiner ehemals engsten Vertrauten zunehmend mit Vorwürfen der Verschwörung zum Wahlkampfbetrug konfrontiert wird. Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der US-Notenbanksitzung vom 31.Juli/1.August hat derweil die Erwartung eines nächsten Zinsschritts im September gefestigt.

Rückblick: Gut behauptet - Im Blick standen die Gespräche über eine Beilegung des Handelsstreits zwischen China und den USA, die am Mittwoch wieder aufgenommen werden sollten. Sollte es hier positive Signale geben, könnte die Risikobereitschaft der Anleger schnell zunehmen, hieß es.Nach der Gewinnwarnung von Continental führte der Automobilsektor mit einem Minus von 2,8 Prozent die Verliererliste klar an. Continental brachen um 13,2 Prozent ein. Das Unternehmen hatte die Prognosen für Umsatz und EBIT gesenkt - und das bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr und außerdem erneut nur wenige Wochen nach einer Ausblickbestätigung. Für die Kurse anderer Zulieferer in Europa ging es darauf teils ebenfalls steil bergab, weil sie von ähnlichen Problemen betroffen sein könnten wie Continental.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - Für Linde ging es um 1,4 Prozent nach unten. Belastend wurde gewertet, dass mehrere Wettbewerbsbehörden Auflagen an die Fusion von Linde mit Praxair knüpfen, mit denen die zwischen den Fusionskandidaten vereinbarte Grenze für Verkäufe überschritten würde. Sollten beide dennoch fusionieren wollen, könne das neue Unternehmen insgesamt weniger attraktiv an den Start gehen, so Analysten. Positiv kam eine strategische Forschungsallianz von Evotec mit Novo Nordisk an. Die bereits seit Wochen festen Eotec legten um 3,2 Prozent zu. Die zuletzt meist schwachen Zooplus verteuerten sich um 8 Prozent. Die Analysten von Warburg hoben positiv die stabile Bruttomarge im Vergleich zum Vorjahr hervor. Auch erwartet Zooplus eine "deutliche Ergebnisverbesserung" im zweiten Halbjahr und bestätigte die Prognosen für das Gesamtjahr.

XETRA-NACHBÖRSE

Constantin Medien wurden bei dünnen Umsätzen 0,2 Prozent leichter gestellt. Das Unternehmen hatte am Abend mitgeteilt, dass es im ersten Halbjahr in die roten Zahlen gerutscht ist, bestätigte aber den Ausblick.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Der S&P-500-Index knackte nach seinem Allzeithoch des Vortages den nächsten Rekord und verbuchte den längsten sogenannten Bullenmarkt in der Geschichte der Wall Street - nämlich seit März 2009. Insgesamt tat sich am Aktienmarkt nicht viel. Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung bediente Bullen wie Bären gleichermaßen, belastete aber tendenziell ein wenig. Die Währungshüter ließen darin an einer neuerlichen Zinserhöhung im September keine Zweifel aufkommen. Gleichzeitig diskutierten sie aber auch die Konjunkturrisiken, die mit den Handelsstreitigkeiten verbunden sind und deuteten für den Fall der Fälle eine Pause im Zinserhöhungszyklus an. Eher im Hintergrund schwelte der zunehmende Druck auf US-Präsident Donald Trump, nachdem früheren engen Mitarbeitern nun Gefängnisstrafen drohen. Mit den festen Ölpreisen legte der Subindex der Energiewerte um 1,2 Prozent zu. Nach überraschend guten Geschäftszahlen stiegen Urban Outfitters um 4,7 und La-Z-Boy um 13,1 Prozent. Lowe's will sich Läden trennen. Weil Kosten anfallen, senkte Lowe's den Ausblick. Trotz allem steigerte die Handelsgruppe den Gewinn mehr als erwartet. Der Kurs kletterte um 5,8 Prozent. Target gewannen 3,2 Prozent auf Allzeithoch, nachdem der Einzelhändler das höchste Umsatzwachstum seit 13 Jahren verbucht hatte.

Rentenpapiere profitierten etwas von den politischen Unsicherheiten rund um die Präsidentschaft von Donald Trump. Dazu gesellten sich noch schwache Immobilienmarktdaten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um knapp 2 Basispunkte auf 2,82 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1555 -0,3% 1,1595 1,1600 EUR/JPY 128,14 -0,1% 128,21 128,17 EUR/CHF 1,1384 -0,1% 1,1398 1,1395 EUR/GBR 0,8978 -0,0% 0,8978 0,8984 USD/JPY 110,90 +0,3% 110,55 110,51 GBP/USD 1,2870 -0,3% 1,2913 1,2911 Bitcoin BTC/USD 6.413,93 +0,3% 6.395,30 6.664,73

Der Dollar neigte mit den negativen Schlagzeilen um Präsident Donald Trump weiter zur Schwäche. Zudem wurde am Devisenmarkt auf eine mögliche Zinserhöhungspause verwiesen, sollten die Handelskonflikte auf die Konjunktur durchschlagen. Der Euro legte im späten Handel auf 1,1602 Dollar zu nach Wechselkursen um 1,1572 am Vorabend. Der ICE-Dollarindex verlor weitere 0,1 Prozent und baute seine Durststrecke auf sechs Sitzungen in Folge aus. Im asiatischen Geschäfr am Donnerstagb tendiert der Dollar auf breiter Front zu Stärke. Händler verweisen dazu auf die laut dem Notenbanksitzungprotokoll vom Vorabend im September zu erwartende nächste Zinserhöhung in den USA.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,92 67,86 +0,1% 0,06 +15,7% Brent/ICE 74,58 74,78 -0,3% -0,20 +16,2%

Am Ölmarkt kam es zu kräftigen Gewinnen - auch gestützt von der Dollarschwäche. Den entscheidenden Impuls lieferten aber Lagerbestandsdaten. Nachdem der US-Branchenverband API über einen unerwartet deutlichen Rückgang der Öl-Vorräte berichtet hatte, zeigten auch die offiziellen Regierungsdaten einen deutlichen Abbau. WTI verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 67,86 Dollar je Fass, Brent um 3,0 Prozent auf 74,78 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.191,98 1.195,51 -0,3% -3,53 -8,5% Silber (Spot) 14,65 14,76 -0,8% -0,11 -13,5% Platin (Spot) 787,45 793,00 -0,7% -5,55 -15,3% Kupfer-Future 2,63 2,67 -1,6% -0,04 -21,2%

Gold stagnierte auf Tagessicht bei 1.196 Dollar je Feinunze. Das Edelmetall habe in jüngster Zeit fast nur auf die US-Geldpolitik reagiert, doch das Sitzungsprotokoll der Fed habe kaum neue Erkenntnisse geliefert, hieß es im Handel. Die im September anstehende Zinserhöhung machte die für den Goldpreis eher positive Dollarschwäche wett. Im asiatisch dominierten Handel am Donnerstag fällt der Goldpreis um rund 5 Dollar, parallel zm anziehenden Dollar.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

HANDELSSTREIT USA/CHINA

Im Handelskonflikt zwischen den USA und China sind am Donnerstag neue gegenseitige Zölle in Kraft getreten. Die US-Zölle beinhalten Aufschläge auf chinesische Güter im Wert von 16 Milliarden Dollar. Sie sind Teil eines Strafzollpakets von 50 Milliarden Dollar, von dem Zölle auf Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar bereits Anfang Juli verhängt worden waren. Peking verhängte seinerseits Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf US-Importe im Wert von 16 Milliarden Dollar. Demnach ist Peking entschlossen, weiterhin mit den "nötigen Vergeltungsmaßnahmen" auf US-Strafzölle zu reagieren. US-Handelsminister Wilbur Ross hatte am Mittwoch gesagt, China könne auf Dauer nicht im gleichen Tempo wie die USA Strafzölle verhängen. "Natürlich werden sie ein bisschen Vergeltung üben", aber am Ende hätten die USA "viel mehr Kugeln als sie", sagte Ross.

POLEN - POLITIK

Polen treibt trotz anhaltender Bedenken der EU die Neubesetzungen am Obersten Gericht voran.

RUSSLAND - SANKTIONEN

Nach der Drohung der US-Regierung mit weiteren Sanktionen gegen Russland hat Kreml-Chef Wladimir Putin Strafmaßnahmen gegen sein Land als "kontraproduktiv und sinnlos" kritisiert. Der russische Staatschef fügte hinzu, er hoffe, dass die US-Regierung endlich erkennen werde, dass "diese Politik keine Zukunft" habe.

USA - POLITIK

US-Präsident Donald Trump hat nach den Enthüllungen seines Ex-Anwalts eigene Rechtsverstöße bestritten. Die Schweigegeldzahlungen an zwei Frauen im Wahlkampf 2016 stellten "nicht einmal" einen Verstoß gegen die Richtlinien zur Wahlkampffinanzierung dar, sagte Trump. Die Gelder seien "nicht von der Kampagne gekommen, sie kamen von mir, und ich habe bereits darüber getweetet".

CONSTANTIN MEDIEN

ist im ersten Halbjahr in die roten Zahlen gerutscht. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen aber. Der Umsatz ging um 69,8 Prozent auf 60,5 Millionen Euro zurück. Zum einem machte sich hier die Entkonsolidierung von Highlight Communications bemerkbar, zum anderen belastete die Beendigung eines Produktionsrahmenvertrags mit Sky Deutschland Umsatz und Ergebnis. Das EBIT lag bei 4,8 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 43,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

DEUTSCHE BAHN

will in diesem Jahr die Ticketpreise erhöhen, die Preissteigerung soll allerdings "moderat" ausfallen. "Im Durchschnitt werden die Preise des Fernverkehrs deutlich unterhalb der Inflationsrate steigen, die derzeit bei rund zwei Prozent liegt", sagte Vorstandschef Richard Lutz den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

SKY/COMCAST

Der US-Kabelkonzern Comcast hat die Annahmefrist für sein 25,9 Milliarden Pfund schweres Übernahmeangebot für den britischen Bezahlfernsehsender Sky verlängert, weil die Annahmequote bislang sehr gering ausgefallen ist. Sky gehört zu 39 Prozent der 21st Century Fox, die mit News Corp und damit dieser Nachrichtenagentur gemeinsame Eigentümer hat. Comcast liefert sich seit April mit 21st Century einen Übernahmekampf.

