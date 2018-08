curasan mit 16 Prozent Umsatzplus gegenüber Vorjahresquartal wieder auf Wachstumskurs DGAP-News: curasan AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis curasan mit 16 Prozent Umsatzplus gegenüber Vorjahresquartal wieder auf Wachstumskurs 23.08.2018 / 08:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Netto-Konzernumsatz im ersten Halbjahr mit 3,4 Mio. Euro auf Vorjahresniveau - Gestärkte Partnerbasis materialisiert sich weiter mit Wachstum von +20 % im deutschen und +50 % im asiatischen Markt - Ausblick für Gesamtjahr 2018 bekräftigt Kleinostheim, 23. August 2018 - Die curasan AG (ISIN DE0005494538), ein führender Spezialist für Medizinprodukte aus dem Bereich der Orthobiologie, ist im zweiten Quartal 2018 wieder zurück auf den Wachstumspfad gekehrt. Zwar lag der Umsatz bei Gesamtbetrachtung des ersten Halbjahres auf Vorjahresniveau. Nach der verhaltenen Entwicklung im ersten Quartal zeigen sich nun jedoch wieder eine deutlich zunehmende Dynamik und deutlich steigende Umsätze. Die Netto-Umsatzerlöse erreichten im Berichtszeitraum mit 3,4 Mio. Euro (H1 2017: 3,4 mEUR) Vorjahresniveau, wuchsen jedoch gegenüber dem zweiten Quartal 2017 um gut 16 Prozent sowie rund 22 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2018 und können somit wieder deutlich an das langfristige Wachstum anschließen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit -1,2 Mio. Euro ebenfalls auf Vorjahresniveau (H1 2017: -1,2 mEUR). Das Nettoergebnis fiel mit -1,5 Mio. Euro dagegen deutlich besser aus (H1 2017: -2,0 mEUR). Die Gesellschaft hat erneut stark in Vertrieb und Produktzulassung investiert, insbesondere im Fokusmarkt USA. "In den letzten drei Monaten sind wir wieder gewachsen und konnten auf stabile Partner vor allem in Deutschland und Asien bauen, was ein sehr positives Signal ist und uns auf unserem Weg bestärkt", erklärt Michael Schlenk, Vorstand der curasan AG. "Wir sind auch im laufenden Geschäftsjahr fokussiert, weitere starke strategische Partner an uns zu binden. Zusätzlich wird der im vierten Quartal geplante Launch der Wirbelsäulenprodukte im US Markt unserem Wachstum weitere Kraft verleihen." Der Umsatz im deutschen Markt wuchs im ersten Halbjahr rund 22 Prozent, was sich bei stabilen Exportumsätzen in einer Exportquote von 77 Prozent gegenüber 81 Prozent im Vorjahreszeitraum niederschlug. Mit Zuwächsen von über 50 Prozent auf 1,0 Mio. Euro (H1 2017: 0,7 mEUR) in der Fokusregion Asien gelang es, die strategischen Ansätze und Investitionen aus 2017 zu materialisieren. Rückläufig waren die Umsätze dagegen in der Region Naher Osten, was im Wesentlichen den schwierigen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen geschuldet ist. Die europäischen Märkte sowie Amerika blieben weitestgehend stabil, insbesondere in den USA erwarten wir ein produktgetriebenes deutliches Wachstum erst im vierten Quartal. Vor dem Hintergrund des im Rahmen der Prognose verlaufenen ersten Halbjahres und der zu erwartenden Entwicklung im weiteren Jahresverlauf, hält der Vorstand am Ausblick für die Umsatz- und Ergebnisentwicklung für das laufende Geschäftsjahr 2018 in unveränderter Form fest. Im Juli kündigte die curasan die Durchführung einer Kapitalerhöhung an. Die Transaktion wurde Ende Juli mit einem Volumen von nominal 1.141.754,00 Euro erfolgreich abgeschlossen. Den vollständigen Bericht ersten Halbjahr 2018 hat curasan auf der Website des Unternehmens unter folgendem Link zum Download bereitgestellt: www.curasan.de/investoren/publikationen/finanzberichte. Kontakt curasan AG: Andrea Weidner Head of Investor Relations & Corporate Communications +49 6027 40 900-51 andrea.weidner@curasan.com Über die curasan AG: curasan entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers. Das Unternehmen unterhält seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., Wake Forest, in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE0005494538). 23.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 