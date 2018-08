Unbestritten steckt die Henkel-Aktie seit Mitte letzten Jahres in einem Abwärtstrend fest und setzte bis vor wenigen Monaten knapp auf dem 200-Wochen-Durchschnitt zurück. Eigentlich hätte hierdurch bereits eine größere Trendwende in Form einer SKS-Formation aktiviert werden sollen, Marktteilnehmer wussten dies durch den jüngsten Kursanstieg jedoch noch zu verhindern. Aktuell notiert der Titel leicht über seinem kurzfristigen Abwärtstrend und könnte hieraus sogar zu einem Kaufsignal ansetzen. Investoren trauen dem Unternehmen scheinbar eine erfolgreiche Strategie zu, sodass ein Abverkauf unnötig geworden ist. Für alle Fälle gilt die Marke von rund 100 Euro nun als Make or Break-Niveau.

