VMware kurz vor dem Breakout - wie können Sie davon profitieren?

Symbol:WKN:ISIN:Ein Beitrag der Trading-Plattform ratgeberGELD.atVMware, Inc. ist ein Unternehmen aus dem Telekommunikationssektor und ist spezialisiert unter anderem in den Bereichen: Cloud, Netzwerke sowie Sicherheitsinfrastruktur.Am 06. Juli haben wir die Aktie analysiert und darauffolgend hat die Gegenbewegung gestartet, die sich bis zum Supportbereich bei 143,40 USD fortsetzte. Aus diesem Bereich heraus waren Long-Setups vorhanden, da das Chancen-Risiko-Verhältnis optimal war. Seit dem 07. August konsolidiert die Aktie über den EMAs und das macht den Wert für Swing-Trades in die Long Richtung interessant.Chart vom 22.08.2018Ein möglicher Einstieg könnte sich über dem Konsolidierungsbereich bei 154,55 USD ergeben. Der Stopp könnte bei ca. 148,48 USD gesetzt werden, da sich dort ebenfalls der EMA 50 befindet, welcher als Support agiert. Die nächste Widerstandszone wäre bei 163 USD anzusetzen. Dort könnten die ersten Gewinne realisiert werden. Eine weitere Gewinnmitnahmezone befindet sich im 165 USD-Bereich und stellt gleichzeitig das Allzeithoch dar. Spätestens dort könnte die Position entweder komplett geschlossen oder ein Großteil der Gewinne realisiert werden.Die Quartalszahlen des Unternehmens werden am 23. August bekannt gegeben und bis dahin ist Vorsicht angeboten, da es an diesem Tag zu Gaps in beide Richtungen kommen kann. Dies macht das Risiko unkalkulierbar und gleichzeitig sehr hoch. Nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen wäre die Aktie für Swing-Trades interessant. Bis dahin ist jedoch Geduld geboten und man könnte lediglich im Daytrading-Bereich von den großen Kursschwankungen profitieren.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at