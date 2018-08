Die kurdischstämmiogen Deutschen sind angesicht der Regierungspolitik und der Liebedienerei führender Sozialdemokraten gegenüber dem türkischen Prädidialdiktator verzweifelt. Sie wenden sich in einem Offenen Brief an den Bundespräsidenten, den TE ungekürzt dokumentiert:

Der Beitrag Kurdische Gemeinde bittet Steinmeier, Erdogan nicht als Staatsgast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...