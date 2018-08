Nach der jüngsten Stabilisierung zeichnet sich im Dax am Donnerstag ein kleiner Rückschlag ab. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex stand knapp eine Stunde vor der Eröffnung 0,15 Prozent tiefer auf 12 367 Punkten. Im bisherigen Wochenverlauf hat der Dax 1,3 Prozent dazu gewonnen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am vorletzten Handelstag mit minus 0,1 Prozent nur wenig verändert erwartet.

Der Handelsstreit zwischen China und den USA hat inzwischen eine neue Eskalationsstufe erreicht. Nachdem Washington am Donnerstag eine weitere Tranche von Strafzöllen für Waren im Wert von 16 Milliarden US-Dollar in Kraft setzte, schlug Peking umgehend zurück. Eine chinesische Delegation befindet sich zwar zu Gesprächen in Washington, wegweisende Entscheidungen werden aber zunächst nicht erwartet.

Den chinesischen Aktienmarkt beeindruckte dies kaum: Bis auf Hongkong legten zuletzt alle Indizes leicht zu. Auch die japanische Börse verbuchte moderate Kursaufschläge. Im Blick steht am Donnerstag zudem das Notenbanker-Treffen im amerikanischen Jackson Hole.

Die US-Währungshüter sehen den Handelskonflikt als größtes Risiko für die Wirtschaftsaussichten, wie das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung zeigte. Aktuell spreche die anhaltend robuste Konjunktur aber für weitere "graduelle" Leitzinsanhebungen. Damit unterstreiche die Zentralbank ihre Unabhängigkeit gegenüber Donald Trump, kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Er glaubt nicht, dass sich die Fed vom US-Präsidenten einschüchtern lassen wird. Trump hatte sich zuletzt abermals wenig begeistert gezeigt von Zinsanhebungen und die Pläne der unabhängigen Notenbank kritisiert.

Auf der Konjunkturagenda stehen an diesem Donnerstag Daten zur Stimmung unter den Einkaufsmanagern in Deutschland und der Eurozone. Am Nachmittag werden weitere Wirtschaftsdaten aus den USA sowie das Verbrauchervertrauen der Eurozone veröffentlicht.

Aus dem MDax öffnet am Vormittag der Tickervermarkter CTS Eventim die Bücher. Außerdem sollten Anleger weiterhin die Papiere von Continental im Blick behalten. Nach der Gewinnwarnung am Vortag senkten nun weitere Analysten ihre Kursziele für die Aktie des Autozulieferers und Reifenherstellers. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate standen die Anteile leicht im Plus, waren am Vortag allerdings um mehr als 13 Prozent abgestürzt.

Die Papiere der Deutschen Bank gaben vorbörslich auf Tradegate etwas nach. Die Berenberg Bank rät bei einem von 12 auf 8 Euro gekappten Kursziel weiter zum Verkauf.

Ein laut Händlern gutes zweites Quartal des Schweizer Telekomkonzerns Sunrise, an dem Freenet mit knapp 25 Prozent beteiligt ist, könnte den Aktien des im TecDax notierten deutschen Mobilfunkanbieters nutzen./ajx/jha/

ISIN DE0008469008 EU0009658145

