BARCLAYS HEBT SUNRISE COMM. AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 100 (80) CHF BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 8 (12) EUR - 'SELL'BERENBERG SENKT DEUTSCHE EUROSHOP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 34,50 (39) EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR EDAG ENGINEERING AUF 21,50 (20) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AUF 174 (205) EUR - 'NEUTRAL'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AUF 200 (240) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR TELE COLUMBUS AUF 2,60 (6) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 48 (49) EUR - 'NEUTRAL'MERRILL LYNCH STREICHT CONTINENTAL VON 'EUROPE 1 LIST'UBS SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AUF 225 (245) EUR - 'BUY' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt ....Den vollständigen Artikel lesen ...