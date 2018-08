EVN AG: Erhöhung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2017/18NOVARTIS: ALPELISIB MIT POSITIVEN STUDIENDATEN BEI BESTIMMTER BRUSTKREBS-FORM JDC Group AG: JDC Group steigert Umsatz und Ergebnis weiter - EBIT vervierfacht, Guidance bestätigt "Auf Bayer warten noch böse Überraschungen", Gespräch mit Dewayne Johnsons Anwalt, FAZ, S. 21 Daimler will sich an VW-Portal Heycar beteiligen, HB, S. 17 InTiCa Systems AG - Solides Wachstum in erschwertem Branchenumfeld - Auftragsbestand deutlich gestiegen Kreise: VW wollte Spezialisten für autonomes Fahren Aurora kaufen Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG...

