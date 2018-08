DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Das am Mittwochabend veröffentlichte Protokoll der US-Notenbanksitzung vom 31. Juli und 1. August signalisiert, dass die Zinsen auf der nächsten Sitzung im September vermutlich erneut angehoben werden. Demzufolge diskutierten die Währungshüter auch darüber, wie fortgesetzte Handelsstreitigkeiten das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen könnten. Wenn sich die Wirtschaft im Einklang mit den aktuellen Erwartungen entwickelt, "wäre es vermutlich bald angebracht, einen weiteren Schritt" bei der Anhebung der Zinsen zu unternehmen, heißt es. In ihrem Statement am 1. August hatten die Währungshüter ihre Einschätzung der Wirtschaftslage auf "stark" von zuvor "solide" geändert. Damit ließen sie wenig Zweifel aufkommen, dass der graduelle Zinserhöhungskurs in den nächsten Monaten fortgesetzt wird - und die jüngste Kritik von US-Präsident Donald Trump an der Zinspolitik der Fed dürfte daran nichts ändern. Im Juni hatte die Fed ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,75 bis 2,00 Prozent angehoben, zum zweiten Mal in diesem Jahr. Eine Zinserhöhung bei der Sitzung am 26. September preisen die Märkte zu 94 Prozent ein, eine weitere am 19. Dezember zu immerhin 62 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

13:25 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 1Q

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 212.000 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,3 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 56,0 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone August (Vorabschätzung) PROGNOSE: -0,7 zuvor: -0,6 16:00 Neubauverkäufe Juli PROGNOSE: +2,2% gg Vm zuvor: -5,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.858,50 -0,09% Nikkei-225 22.417,61 +0,25% Hang-Seng-Index 27.807,41 -0,43% Kospi 2.275,88 +0,11% Shanghai-Composite 2.720,34 +0,21% S&P/ASX 200 6.249,40 -0,26%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Erneut mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien am Donnerstag. Verstärkt in den Fokus rückt der Handelskonflikt zwischen den USA und China mit den wieder aufgenommenen Gesprächen zur Lösung des Problems. Diese finden allerdings nicht auf höchster Ebene statt. Derweil sind neue US-Strafzölle auf chinesische Produkte in Höhe von 16 Milliarden Dollar in Kraft getreten. China hatte angekündigt, darauf in gleicher Höhe und zum gleichen Zeitpunkt reagieren zu wollen. An den chinesischen Börsen geht es nach zuletzt drei Handelstagen mit Aufschlägen nach unten. Etwas deutlicher fällt das Minus in Hongkong aus, wo der HSI 0,7 Prozent verliert. Hier stehen vor allem die Aktien von Smartphone-Zulieferern unter Abgabedruck. In Sydney geht es für den S&P/ASX 200 weiter abwärts. Newcrest Mining fallen um 2,7 Prozent. Der Bergbau-Konzern vermeldete für das Fiskaljahr einen Gewinnrückgang um 34 Prozent wegen gestiegener Kosten, einer niedrigeren Produktion und Abschreibungen auf einige Beteiligungen. Die Aktien von TPG Telecom steigen um weitere 10,5 Prozent. Die Aussicht auf einen Zusammenschluss mit Vodafone Hutchison treibt den Sektor weiter an. Der Nikkei-225 in Tokio legt leicht zu. Hier seien vor dem Hintergrund des Handelsstreits defensive Werte gesucht, so ein Beobachter. Toyota Motor verlieren 1,1 Prozent und die Titel des Auto-Zulieferers Denso kommen mit 2,6 Prozent unter die Räder. Bridgestone geben um 1,9 Prozent nach. Im Autosektor hatte am Vortag Continental in Europa mit einer Gewinnwarnung für teils deutliche Kursverluste gesorgt.

US-NACHBÖRSE

Für die Aktie von Synopsys ging es im nachbörslichen Handel am Mittwoch kräftig nach oben. Die Zahlen des Software-Unternehmens für das dritte Geschäftsquartal und der Ausblick übertrafen die Erwartungen des Marktes. Das Unternehmen vermeldete einen Nettogewinn von 79,4 Millionen Dollar bzw. 52 Cent je Aktie. Bereinigt wurden 95 Cent ausgewiesen. Der Umsatz kletterte auf 779,7 Millionen Dollar, nach 695,4 Millionen Dollar im Vorjahr. Die Analysten hatten lediglich mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 92 Cent und einem Umsatz von 773,6 Millionen Dollar gerechnet. Die Synopsys-Aktie legte auf nasdaq.com um 6,5 Prozent auf 100,81 Dollar zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.733,60 -0,34 -88,69 4,10 S&P-500 2.861,82 -0,04 -1,14 7,04 Nasdaq-Comp. 7.889,10 0,38 29,92 14,28 Nasdaq-100 7.424,60 0,37 27,37 16,07 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 587 Mio 734 Mio Gewinner 1.507 1.907 Verlierer 1.402 1.054 Unverändert 167 124

Uneinheitlich - Der S&P-500-Index knackte nach seinem Allzeithoch des Vortages den nächsten Rekord und verbuchte den längsten sogenannten Bullenmarkt in der Geschichte der Wall Street - nämlich seit März 2009. Insgesamt tat sich am Aktienmarkt nicht viel. Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung bediente Bullen wie Bären gleichermaßen, belastete aber tendenziell ein wenig. Die Währungshüter ließen darin an einer neuerlichen Zinserhöhung im September keine Zweifel aufkommen. Gleichzeitig diskutierten sie aber auch die Konjunkturrisiken, die mit den Handelsstreitigkeiten verbunden sind und deuteten für den Fall der Fälle eine Pause im Zinserhöhungszyklus an. Eher im Hintergrund schwelte der zunehmende Druck auf US-Präsident Donald Trump, nachdem früheren engen Mitarbeitern nun Gefängnisstrafen drohen. Mit den festen Ölpreisen legte der Subindex der Energiewerte um 1,2 Prozent zu. Nach überraschend guten Geschäftszahlen stiegen Urban Outfitters um 4,7 und La-Z-Boy um 13,1 Prozent. Lowe's will sich Läden trennen. Weil Kosten anfallen, senkte Lowe's den Ausblick. Trotz allem steigerte die Handelsgruppe den Gewinn mehr als erwartet. Der Kurs kletterte um 5,8 Prozent. Target gewannen 3,2 Prozent auf Allzeithoch, nachdem der Einzelhändler das höchste Umsatzwachstum seit 13 Jahren verbucht hatte.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,59 -0,8 2,60 138,5 5 Jahre 2,70 -1,0 2,71 77,6 10 Jahre 2,82 -1,5 2,83 37,3

Rentenpapiere profitierte etwas von den politischen Unsicherheiten rund um die Präsidentschaft von Donald Trump. Dazu gesellten sich noch schwache Daten vom Immobilienmarkt. Das Fed-Protokoll untermauerte bereits bekannte Ansichten zur kurzfristigen Geldpolitik, die von der Fed ins Spiel gebrachten Risiken standen Käufen am Rentenmarkt aber nicht im Weg. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um knapp zwei Basispunkte auf 2,82 Prozent im späten Geschäft.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi., 09:40 % YTD EUR/USD 1,1555 -0,3% 1,1595 1,1565 -3,8% EUR/JPY 128,10 -0,1% 128,21 127,69 -5,3% EUR/GBP 0,8974 -0,1% 0,8978 0,8971 +0,9% GBP/USD 1,2875 -0,3% 1,2913 1,2892 -4,8% USD/JPY 110,88 +0,3% 110,55 110,42 -1,5% USD/KRW 1121,65 +0,4% 1117,59 1120,17 +5,1% USD/CNY 6,8710 +0,4% 6,8418 6,8437 +5,6% USD/CNH 6,8704 +0,3% 6,8466 6,8436 +5,5% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8495 7,8498 +0,5% AUD/USD 0,7295 -0,8% 0,7350 0,7344 -6,7% NZD/USD 0,6673 -0,3% 0,6694 0,6691 -6,0% Bitcoin BTC/USD 6.451,76 +0,9% 6.395,30 6.689,43 -52,8%

Der Dollar neigte mit den negativen Schlagzeilen um Präsident Donald Trump weiter zur Schwäche. Zudem wurde am Devisenmarkt auf eine mögliche Zinserhöhungspause verwiesen, sollten die Handelskonflikte auf die Konjunktur durchschlagen. Der Euro legte im späten Handel auf 1,1602 Dollar zu nach Wechselkursen um 1,1572 am Vorabend. Der ICE-Dollarindex verlor weitere 0,1 Prozent und baute seine Durststrecke auf sechs Sitzungen in Folge aus. Im asiatischen Geschäft am Donnerstag neigt der Dollar auf breiter Front zur Stärke. Händler verweisen dazu auf die laut dem Notenbanksitzungprotokoll vom Vorabend im September zu erwartende nächste Zinserhöhung in den USA.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,92 67,86 +0,1% 0,06 +15,7% Brent/ICE 74,64 74,78 -0,2% -0,14 +16,3%

Am Ölmarkt kam es zu kräftigen Gewinnen - auch gestützt von der Dollarschwäche. Den entscheidenden Impuls lieferten aber Lagerbestandsdaten. Nachdem der US-Branchenverband API über einen unerwartet deutlichen Rückgang der Öl-Vorräte berichtet hatte, zeigten auch die offiziellen Regierungsdaten einen deutlichen Abbau. WTI verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 67,86 Dollar je Fass, Brent um 3,0 Prozent auf 74,78 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.191,79 1.195,51 -0,3% -3,72 -8,5% Silber (Spot) 14,65 14,76 -0,7% -0,11 -13,5% Platin (Spot) 787,75 793,00 -0,7% -5,25 -15,3% Kupfer-Future 2,64 2,67 -1,1% -0,03 -20,8%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 23, 2018 01:56 ET (05:56 GMT)

Gold stagnierte auf Tagessicht bei 1.196 Dollar je Feinunze. Das Edelmetall habe in jüngster Zeit fast nur auf die US-Geldpolitik reagiert, doch das Sitzungsprotokoll der Fed habe kaum neue Erkenntnisse geliefert, hieß es im Handel. Die im September anstehende Zinserhöhung machte die für den Goldpreis eher positive Dollarschwäche wett. Im asiatisch dominierten Handel am Donnerstag fällt der Goldpreis, parallel zum anziehenden Dollar.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

AUSTRALIEN I

Der Druck auf den konservativen australischen Premierminister Malcolm Turnbull aus den eigenen Reihen hat am Donnerstag deutlich zugenommen. Der populistische Ex-Innen- und Migrationsminister Peter Dutton von Turnbulls Liberaler Partei sagte in einem kurzen Statement, er sei der Meinung, dass die Partei mehrheitlich nicht mehr hinter Turnbull stehe. Er habe den Premier in einem Telefonat darüber informiert und ihn aufgefordert, erneut eine parteiinterne Abstimmung über den Vorsitz der Liberalen anzusetzen. Turnbull hatte erst am Dienstag ein parteiinternes Votum überstanden, womit er Parteichef der Liberalen und Regierungschef blieb.

AUSTRALIEN II

Australien hat die chinesischen Telekomausrüster Huawei Technologies und ZTE Corp aus Sicherheitsgründen von seinem neuen Mobilfunkstandard 5G ausgeschlossen. Die Regierung erklärte, dass Unternehmen, die "wahrscheinlich Anweisungen einer ausländischen Regierung unterliegen, die gegen australisches Recht verstoßen", nicht in der Lage wären, die Sicherheit des Netzwerks zu gewährleisten. In der Erklärung wurden chinesische Firmen aber nicht ausdrücklich erwähnt.

RUSSLANDSANKTIONEN

Nach der Drohung der US-Regierung mit weiteren Sanktionen gegen Russland hat Kreml-Chef Wladimir Putin Strafmaßnahmen gegen sein Land als "kontraproduktiv und sinnlos" kritisiert. Der russische Staatschef fügte hinzu, er hoffe, dass die US-Regierung endlich erkennen werde, dass "diese Politik keine Zukunft" habe.

USA - POLITIK

US-Präsident Donald Trump hat nach den Enthüllungen seines Ex-Anwalts eigene Rechtsverstöße bestritten. Die Schweigegeldzahlungen an zwei Frauen im Wahlkampf 2016 stellten "nicht einmal" einen Verstoß gegen die Richtlinien zur Wahlkampffinanzierung dar, sagte Trump. Die Gelder seien "nicht von der Kampagne gekommen, sie kamen von mir, und ich habe bereits darüber getweetet".

SKY/COMCAST

Der US-Kabelkonzern Comcast hat die Annahmefrist für sein 25,9 Milliarden Pfund schweres Übernahmeangebot für den britischen Bezahlfernsehsender Sky verlängert, weil die Annahmequote bislang sehr gering ausgefallen ist. Sky gehört zu 39 Prozent der 21st Century Fox, die mit News Corp und damit dieser Nachrichtenagentur gemeinsame Eigentümer hat. Comcast liefert sich seit April mit 21st Century einen Übernahmekampf.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2018 01:56 ET (05:56 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.