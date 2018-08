RIB unterzeichnet den ersten MTWO MSP Partnervertrag und strategische Investition (aus der Kapitalerhöhung) mit einem Microsoft zertifizierten Partner in Redmond/Seattle DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vereinbarung RIB unterzeichnet den ersten MTWO MSP Partnervertrag und strategische Investition (aus der Kapitalerhöhung) mit einem Microsoft zertifizierten Partner in Redmond/Seattle 23.08.2018 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 23. August 2018 RIB unterzeichnet den ersten MTWO MSP Partnervertrag und strategische Investition (aus der Kapitalerhöhung) mit einem Microsoft zertifizierten Partner in Redmond/Seattle Redmond, Washington, USA, 23. August 2018. RIB Software SE, der weltweit führende Anbieter der iTWO 5D BIM Cloud Enterprise Technologieplattform für die Bau- und Infrastrukturbranche, gab heute den erfolgreichen Abschluss der ersten MTWO MSP Partnerschaft und Investitionsvereinbarung mit ICS, einem von Microsoft zertifizierten Partner aus Redmond, dem Hauptsitz von Microsoft, bekannt. Der Abschluss ist ein wichtiger Schritt nach dem Start der MTWO-Initiative mit Microsoft und der im ersten Halbjahr 2018 erfolgten Kapitalerhöhung. Die Vereinbarung bedeutet für RIB den nächsten Entwicklungsschritt zur Bildung eines globalen RIB iTWO Partnernetzwerks, um die Geschäftsziele zu erreichen und das Unternehmen von einem KMU zu einem Großunternehmen zu entwickeln. Das Ziel des Unternehmens ist es, im Jahr 2018 drei bis fünf MSP-Partner zu gewinnen. ICS schließt sich dem MTWO Partnernetzwerk als einer der führenden Managed Services Anbieter an der Westküste der USA mit einem über die Jahrzehnte bewährten Geschäftskonzept im Bereich der digitalen Transformation basierend auf Technologietrends an. Als erster MTWO-Partner wird ICS die Verbreitung der MTWO-Technologie an der US-Westküste mit dem Ziel zügig 10.000 MTWO-User zu gewinnen, vorantreiben. Um die Entwicklung von ICS zu beschleunigen, hat RIB beschlossen, 1 Mio. USD zu investieren, was 40% der Anteile des Unternehmens entspricht, die hauptsächlich für die Entwicklung des MTWO-Teams, den Aufbau von "Best Practice"-Produkten für ausgewählte Zielgruppen und die schnellstmögliche Marktdurchdringung verwendet werden. Das Ziel des ersten Jahres von 10.000 Usern wird langfristig auf Basis des geschätzten EBITDA von 500 Euro pro User und Jahr das EBITDA der RIB um bis zu 6 Millionen USD pro Jahr erhöhen. Im April 2018 haben sich RIB und Microsoft zusammengeschlossen, um MTWO - die weltweit erste vertikale Cloud für die Bau- und Immobilienbranche anzubieten. Ziel der Partnerschaft ist es Unternehmen der Branche dabei zu helfen, Produktivitätssteigerungen durch die digitale Transformation zu erzielen. Um die internationale Einführung der MTWO-Technologie zu beschleunigen, hat sich RIB dazu entschlossen, ein globales MSP-Partnernetzwerk aufzubauen und die Partner-Community von Microsoft zu nutzen, um in den ersten beiden Jahren 100.000 User und mittelfristig bis zu 2 Millionen User zu gewinnen. Die Vereinbarung mit ICS ist ein großer Schritt in Richtung des Ziels von RIB, im vierten Quartal dieses Jahres 3-5 MSP-Partnerschaften abzuschließen. Tom Wolf, Chairman und CEO von RIB, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, dass wir ICS als unseren ersten MSP-Partner aus Redmond gewinnen konnten. Redmond ist das Herz von Microsoft und der Ursprung der besten Technologien dieser Welt. Der Vertragsabschluss mit ICS an diesem spannenden Ort markiert den Kick-Off für die Entwicklung unseres globalen 4.0 Netzwerks. RIB wird weitere MSP-Partner im Rest der Welt für sich gewinnen, um Bau- und Immobilienunternehmen die MTWO-Plattform anzubieten, die es ihnen ermöglicht, in der digitalen Wirtschaft wettbewerbsfähig zu bleiben." "Die Investition von RIB in ICS Support bestätigt unsere hervorragende Marktposition als Full-Service-Partner für Unternehmen, die modernste IT-Lösungen zur Verbesserung ihres Geschäfts einsetzen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von RIB und sind zuversichtlich, dass wir das Ziel von über 10.000 MTWO-Usern in den ersten 24 Monaten unserer Zusammenarbeit erreichen werden. Unser Team ist begeistert von den Wachstumschancen und bereit, den Transformationsprozess in der Bau- und Immobilienbranche in Gang zu setzen", sagt Jeff Mack, Gründer und President von ICS Support. Über ICS Integrated Computer Systems Support (ICS Support) ist ein Full-Service-Partner für kleine und mittlere Unternehmen, die sich Technologie als strategischen Geschäftsvorteil zunutze machen wollen. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung und weit über tausend erfolgreichen Projekten verstehen wir es, Business und modernste IT-Lösungen zu entwickeln, die auf die komplexen Herausforderungen und die einzigartige Vision eines jeden Kunden zugeschnitten sind. Über die RIB Gruppe Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt iTWO³ - neue Denkweise, neue Arbeitsmethoden und neue Technologie - für Bauprojekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO ist heute die weltweit erste Lizenz-/cloudbasierte Big Data BIM 5D Unternehmenslösung für Unternehmen im Bauwesen wie zum Beispiel Projektentwickler, Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Auftraggeber und Investoren. Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software SE Vorreiter für Innovationen im Baubereich, für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 900 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Projektentwickler, Eigentümer, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC. 23.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 