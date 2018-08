Vaduz - Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) hat, wie bereits Mitte Juli in einer Gewinnwarnung angekündigt, im ersten Semester 2018 einen deutlichen Gewinnrückgang erlitten. Belastet wurde das Ergebnis durch stichtagsbezogene Buchverluste in den Finanzanlagen. Für das Gesamtjahr erwartet sie allerdings ein solides Konzernergebnis. Die Bank will ausserdem eigene Namenaktien zurückkaufen.

Bereits Mitte Juli hatte das liechtensteinische Institut ungeprüfte Zahlen zum Ertrag, Gewinn, Geschäftsvolumen und Nettoneugeld veröffentlicht. Die nun am Donnerstag publizierten Detailinformationen wichen von diesen nicht ab.

Handelsgeschäft belastet

Demnach verminderte sich der Geschäftsertrag um 3,2 Prozent auf 183,5 Millionen Franken. Dazu steuerte das Zinsengeschäft 76,8 Millionen bei, was einem Anstieg von 5,7 Prozent entspricht. Dabei habe das Wachstum bei den Hypotheken und tiefere Refinanzierungskosten den erwarteten Ertragsrückgang aus der Verlängerung der Festzinskredite zu tieferen Konditionen kompensiert, schrieb das Institut.

Das Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäft steigerte den Erfolg um 4,3 Prozent auf 77,6 Millionen. Zu diesem Plus haben gemäss Mitteilung sowohl die Lancierung neuer Produkte und Dienstleistungen ...

