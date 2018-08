flatex Morning-news EUR/USD

Am Mittwoch wurde um 20:00 Uhr das FOMC-Sitzungsprotokoll der Sitzung vom 01. August 2018 veröffentlicht. Diese Publikation erwies sich als "Non-Event". Derzeit überlagern die immer noch ergebnisoffenen NAFTA-Verhandlungen, die weiterhin ausbleibenden Neuigkeiten um den Stand der Dinge in Sachen Verhandlungen zwischen den Handelskonfliktparteien USA und China und die Affairen um Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen, sowie um den ehemaligen Wahlkampfmanager Trumps Paul Manafort. Die Ausführungen Trumps zur aktuellen und mittelfristigen Geldpolitik der Fed schadeten dem Greenback zusätzlich. Das Hauptaugenmerk ist jedoch in den nächsten Tagen dem Notenbanksymposium in Jackson Hole zu widmen. Rein von der Zinsprojektion ist ohne jeden Zweifel bis dato von einem weiteren Zinsschritt im September auszugehen (96prozentige Wahrscheinlichkeit).

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Verlaufstief und Jahrestief vom 15. August 2018 bei 1,1301 bis zum aktuellen Zwischenhoch zum Zeitpunkt dieser Analyse bei 1,1623, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen ableitbar. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 1,1699/1,1746 und 1,1822. Die Unterstützungen fänden sich bei 1,1547/1,1500 und 1,1462.

