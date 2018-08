Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO ) hat im ersten Halbjahr 2018 sowohl beim Umsatz als auch beim Ergbnis deutlich zulegen können. "Die Erwartungen, mit denen wir in das Jahr 2018 gegangen sind, hat der Markt bereits erfüllt. Nordamerika erweist sich anhaltend stark und auch der internationale Markt zeigt nun deutliche Zeichen einer Erholung", sagt SBO-Vorstandsvorsitzender Gerald Grohmann. "Wir haben uns gründlich auf den Aufschwung vorbereitet und sehen in unserem Geschäftsverlauf, dass unsere Maßnahmen greifen. Wir sind effizient aufgestellt und stoßen mit unserem Angebot an technisch anspruchsvollen Lösungen auf rege Nachfrage bei unseren Kunden. Das zeigt sich in unserem steigenden Umsatz und dem starken...

