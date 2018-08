Was klar und logisch erschien, ist plötzlich ein Unterfangen auf wackeligen Füssen. Aus Insiderkreisen war gerade zu vernehmen, dass die Platzierung eines 5 %-Anteils an ARAMCO nach den Vorstellungen von Kronprinz Mohammed bin Salman bis zu 100 Mrd. $ hätte einbringen sollen. Mehrere ausländische Börsen - unter anderem London, New York und Hongkong - hatten um die Rolle als zweiter Börsenplatz neben Riad gebuhlt. Doch unter den potenziellen Anlegern waren zuletzt Zweifel aufgekommen, ob der Öl-Riese wirklich 2 Bio. $ wert ist. Ein hochrangiger Banker sagte in einem Interview, dass der Börsengang auf absehbare Zeit abgesagt ist. was auch für die Emission in Riad gilt. Die Investmentbanker und andere Berater, die das Listing vorbereiten sollten, waren angeblich von ihren Aufgaben entbunden worden - nur durfte es niemand sagen. Nun aber dementierte Saudi-Arabien einen Bericht, wonach der womöglich größte Börsengang aller Zeiten abgeblasen wird.Energieminister Khalid al-Falih teilte heute mit, die Regierung stehe weiter hinter den Plänen, den staatlichen Ölkonzern Aramco an die Börse zu bringen. Die Regierung werde den richtigen Zeitpunkt wählen. Ah ja...



