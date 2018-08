Goldman Sachs hat das Kursziel für Tele Columbus wegen des geplanten gemeinsamen Glasfaserausbaus von United Internet und der Deutschen Telekom von 6,00 auf 2,60 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Sollte der Ausbau des Netzes durch die beiden Unternehmen so kommen, würde dies ein Drittel der Präsenz von Tele Columbus "überbauen", schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie und könnte den Wettbewerb erheblich anheizen. Wegen der hohen Verschuldung sei der Chance/Risiko-Mix der Aktie des Kabelnetzbetreibers auch nach dem zuletzt heftigen Kursverlust ausgeglichen. Der Experte blieb deshalb bei seinem Anlageurteil./ck/zb Datum der Analyse: 22.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2018-08-23/08:58

ISIN: DE000TCAG172