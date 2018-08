Der S&P 500 hat in den letzten drei Jahren um 34 % zugelegt, aber egal wie gut sich der Markt entwickelt hat, es gibt immer noch einzelne Aktien, die sich viel besser entwickeln. Burlington Stores (WKN:A1W54Y), Logitech International (WKN:A0J3YT) und Advanced Micro Devices (WKN:863186) haben sich seit August 2015 mehr als verdreifacht (in einem Fall um viel mehr). Mal sehen, wie sie es gemacht haben und wie die Zukunft für diese Unternehmen aussehen könnte. Wer sagt, dass der Einzelhandel tot ist? Es war in den letzten Jahren eine harte Zeit für den Einzelhandel, als die Kunden zum Onlineshopping übergingen und ...

