Hannusch Industrieelektronik in Laichingen ist ein angesehenes Dienstleistungsunternehmen und produziert qualitativ hochwertige Industrie-Elektronik, Systeme und Sonderanlagen. Der Name Hannusch steht für Zuverlässigkeit, Termintreue, Qualität und Kompetenz. Seit nunmehr 30 Jahren greifen die Kunden auf das fachlich fundierte Wissen der Mitarbeiter von Claudia Hannusch rund um die Fertigung von elektronischen und elektrischen Baugruppen zurück. Claudia Hannusch hat das Unternehmen auf dem umkämpften Markt der Elektronikfertigungsbranche etabliert und kann sich auch international bestens behaupten. Angefangen hat der Dienstleister mit der Herstellung von Baugruppen für Schreibtelefone, Steuerungselementen für Zahnarztstühle sowie der Elektronik für Blitzlampen. Die Firmenchefin kann zum 30-jährigen Bestehen auch erfreut vermelden, dass man gut ausgelastet ist. Nur der Fachkräftemangel bereitet ihr etwas Kummer, "Wir finden so gut wie keine Facharbeiter. Und die brauchen wir dringend, um gute Qualität liefern sowie weiter expandieren zu können. Die Aufträge wären da."

