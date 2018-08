Die 11,5 × 9,0 × 17,5 mm3 großen Konverter haben einen Wirkungsgrad von bis zu 95 %. Es lassen sich auch ohne Kühlkörper Ausgangsleistungen bis zu 30 W realisieren. Der Eingangsstrom ohne Last beträgt weniger als 0,1 mA. Die am Ausgang vor Kurzschluss geschützte EN 62368-kompatible K78xx-2000R3-Serie steht in fünf Versionen mit 3, 5, 9, 12 oder 15 VDC Ausgangsspannung und jeweils bis zu 2 A Ausgangsstrom ...

