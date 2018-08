Deutsche Industrie REIT-AG erweitert Vorstand DGAP-News: Deutsche Industrie REIT-AG / Schlagwort(e): Personalie Deutsche Industrie REIT-AG erweitert Vorstand 23.08.2018 / 09:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Deutsche Industrie REIT-AG erweitert Vorstand Rostock, 23. August 2018 - Der Aufsichtsrat der Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN DE000A2G9LL1) hat Herrn René Bergmann als weiteres Vorstandsmitglied mit Wirkung zum 1. September 2018 bestellt. Er übernimmt als Chief Financial Officer (CFO) die Bereiche Finanzen, Rechnungswesen und Investor Relations. Sonja Paffendorf bleibt weiterhin Vorstand als Chief Investment Officer (CIO). Rolf Elgeti ist weiterhin Vorstandsvorsitzender (CEO). Herr Bergmann (47) ist seit November 2017 bei der Deutsche Industrie REIT-AG und hat den Finanzbereich der Gesellschaft aufgebaut. Zu seinen Aufgaben gehören u.a. Eigenkapital- und Fremdfinanzierungsmaßnahmen sowie die Steuerung der Bereiche Rechnungswesen/Controlling und IR. Davor arbeitete er bei Deutsche Wohnen, und GSW Immobilen AG, dort unter anderem als Bereichsleiter Investor Relations. Herr Bergmann verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Immobilienbereich. Über die Deutsche Industrie REIT-AG Die Deutsche Industrie REIT-AG investiert nachhaltig in Light-Industrial Immobilien in Deutschland. Light Industrial umfasst neben den Tätigkeiten der Lagerung und Distribution von Handelsgütern, auch deren Verwaltung und Produktion. Die Assetklasse besteht hauptsächlich aus mittleren- bis großen Industrie- und Gewerbeparkarealen. Die Flächen sind meist komplexer ausgerüstet als reine Logistikimmobilien und haben eine hohe lokale Relevanz. Die Aktie notiert im regulierten Markt der Börse Berlin und im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Gesellschaft hat seit Anfang des Jahres 2018 den Status eines REIT ("real estate investment trust") und die damit verbundene Ertragsteuerbefreiung. Kontakt: Deutsche Industrie REIT-AG Herr René Bergmann August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Tel. +49 331 740 076 535 23.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Industrie REIT-AG Martin-Niemöller-Str. 23 18147 Rostock Deutschland Telefon: +49 331 740076 5 - 0 Fax: +49 331 / 740 076 520 E-Mail: rb@deutsche-industrie-reit.de Internet: http://www.deutsche-industrie-reit.de ISIN: DE000A2G9LL1, DE000A2GS3T9 WKN: A2G9LL, A2GS3T Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service 716683 23.08.2018

ISIN DE000A2G9LL1 DE000A2GS3T9

AXC0061 2018-08-23/09:06