Zürich - Autoversicherungen sind jetzt so günstig wie nie. Die Prämien sind in den letzten zehn Jahren durchschnittlich um gut ein Fünftel gesunken. Männliche Junglenker profitieren vom Rückgang am meisten. Das zeigt eine Analyse von comparis.ch.

Die Prämien der Motorfahrzeugversicherungen sind aktuell so tief wie nie. Gemäss einer Analyse des Online-Vergleichsportals comparis.ch sind die Kosten für eine Vollkasko-Versicherung von Klein- und Mittelklassewagen seit 2008 durchschnittlich um gut 18 Prozent zurückgegangen. Autofahrerinnen und Autofahrer unter 25 Jahren profitieren gar von durchschnittlich rund 22 Prozent tieferen Prämien. Comparis hat in seinem Vergleich die Vollkaskoprämienentwicklung aufgrund der Offertanfragen auf comparis.ch zwischen 2008 und 2017 analysiert. Die berechneten Prämien beziehen sich auf zwei Fahrerprofile und drei verschiedene Fahrzeugmodelle.

Männer unter 25 Jahren zahlen 38 Prozent weniger

Die Gewinner des Preiskampfes sind unter 25-jährige Männer. Ihre Motorfahrzeug-Prämien haben seit 2008 um 38 Prozent abgenommen. Das ist ein doppelt so starker Rückgang wie bei den über 30-jährigen Männern. Hier gingen die Prämien nur um 19 Prozent zurück.

Trotz der Kostenreduktion bezahlen männliche Junglenker im Schnitt aber noch immer deutlich mehr für ihre Vollkasko-Prämien als die älteren Autolenker. Die Kostenschere verkleinert sich allerdings zusehends: 2013 bezahlten Junglenker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...