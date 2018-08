Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg-1590-Strategie-Universal A (ISIN DE000A0MWKF5/ WKN A0MWKF) ist ein vermögensverwaltender ausgewogener Fonds bestehend aus Aktien, Anleihen, Alternativen Investments und Liquidität, so Ansgar Nolte, Fondsmanager bei Berenberg.Die Steuerung der Investitionsquoten erfolge aktiv in Abhängigkeit von der relativen Attraktivität der jeweiligen Anlageklasse. Der Fonds investiere weltweit, jedoch mit einem regionalen Schwerpunkt auf Europa. Bis zu 65% des Portfolios könnten in die Anlageklasse Aktien investiert werden, bestehend aus Einzeltitelinvestments, aktiv gemanagten Publikumsfonds und passiven Exchange Traded Funds (ETFs). Im Anleihebereich werde schwerpunktmäßig in europäische Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen werde das Anleiheportfolio auch in Unternehmens- und Finanzanleihen diversifiziert. ...

