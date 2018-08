Hier geht's zum Video

Der DAX bewegte sich gestern in einer Handelsspanne von rund 100 Punkten. Am Ende des Tages schloss er dann aber beinahe unverändert. Gerade mal einen Punkt konnte er zulegen. Immerhin fuhr er damit den dritten Gewinntag in Folge ein. Marktidee: USD/JPY Dieses Währungspaar hatte im Jahr 2011 ein zyklisches Tief bei 75,59 JPY ausgebildet und anschließend eine Hausse gestartet. Diese führte bis auf ein 2015 erreichtes 13-Jahres-Hoch bei 125,86 JPY. Es folgte eine Korrekturphase und eine mehrmonatige Bodenbildung. Seit Dezember 2016 weist der übergeordnete Trend nun wieder südwärts.