Hier geht's zum Video

Es scheint, als prallen die Belastungsfaktoren am Aktienmarkt komplett ab. Nach einem kurzen Schwächeanfall infolge des Einbruchs der Türkischen Lira, haben sich der Euro und auch der DAX wieder gut erholt. Doch wie nachhaltig ist der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten? Achim Matzke, Leiter der Technischen Analyse, gibt darauf in der aktuellen Ausgabe von ideasTV eine fundierte Antwort. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar.