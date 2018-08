Sievi Capital Oyj: Pasi Kohmo nimitetty Indoor Groupin toimitusjohtajaksi

SIEVI CAPITAL OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 23.8.2018

Pasi Kohmo on nimitetty Indoor Groupin toimitusjohtajaksi ja hän aloittaa tehtävässään alkuvuodesta 2019. Jouko Soikkeli jatkaa yhtiön toimitusjohtajana tämän vuoden loppuun, jonka jälkeen hän liittyy Indoor Groupin hallitukseen.

Pasi Kohmolla on pitkä kokemus vähittäiskaupasta ja ketjuliiketoimintojen johtamisesta. Indoor Groupiin hän siirtyy Silmäasemalta, joka tarjoaa optisen kaupan, silmäkirurgian ja -terveydenhuollon palveluja ja on Suomen suurin silmäterveydenhuollon yritys. Pasi Kohmo on ollut Silmäasema-konsernin johtotehtävissä vuodesta 2011 eteenpäin ja toiminut Silmäaseman toimitusjohtajana vuodesta 2013.

"Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme Pasin johtamaan Indoor Groupin seuraavaa kehitysvaihetta. Kiitämme lämpimästi Jouko Soikkelia hyvästä työstä toimitusjohtajakautensa aikana. Tänä aikana Indoor Group on irtautunut Keskosta ja yhtiötä on kehitetty monella osa-alueella eteenpäin. Visiomme on tehdä Indoor Groupista kodin sisustamisen markkinajohtaja valituissa maissa" sanoo Indoor Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jarkko Takanen.

"Indoor Groupin ketjut Asko ja Sotka ovat tunnettuja suomalaisia kodin sisustamisen osaajia. On mielenkiintoista päästä mukaan kehittämään yhtiötä tässä vaiheessa" sanoo yhtiön uusi toimitusjohtaja Pasi Kohmo.





Indoor Group on johtava kodin huonekalujen ja sisustustuotteiden vähittäiskauppias Suomessa ja Virossa. Asko-ketjulla on 35 myymälää Suomessa ja viisi Virossa, Sotka-ketjulla 50 myymälää Suomessa sekä viisi Virossa.

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) sijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaissa. Sijoitusyhtiö sijoittaa varojaan kannattaviin ja kasvupotentiaalia omaaviin yhtiöihin ja kasvattaa sijoituskohteidensa arvoa aktiivisen omistajaohjauksen kautta.