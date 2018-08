Genf (ots) -



Sophie Berrest übernimmt ab dem 1. September 2018 die

Geschäftsführung von L'Oréal Schweiz und der Divison Luxusprodukte.

Mit langjähriger Erfahrung in der Gruppe, zu der sie vor 21 Jahren in

Deutschland kam, hat sie sich zum Ziel gesetzt, den von ihrem

Vorgänger Marc-André Heller initiierten Transformationsprozess

fortzuführen. Damit will sie das Unternehmen für die tiefgreifenden

Veränderungen auf dem Schweizer Markt wappnen und dabei gleichzeitig

die bereits unternommenen Anstrengungen der Filiale hinsichtlich der

vier Achsen des L'Oréal-Nachhaltigkeitsprogramms Sharing Beauty with

All beibehalten.



Sophie Berrest verfügt über einen Hochschulabschluss in

Wirtschaftswissenschaften der Friedrich-Alexander-Universität

Nürnberg (Deutschland). Sie bekleidete bereits mehrere Stellen im

Bereich Marketing und Kommerz in der Divison Luxusprodukte von

L'Oréal in Deutschland und für Westeuropa in Paris, wo sie von 2010

bis 2012 Lancôme leitete. Nach ihrem Aufstieg zur Geschäftsführerin

der Divison Luxusprodukte von L'Oréal Kanada trieb sie mit einem auf

den Kunden ausgerichteten Ansatz einen Umbau dieser Division voran

und meisterte so die zahlreichen Veränderungen auf dem kanadischen

Markt. Insbesondere trug sie zur Umsetzung eines beschleunigten

Wachstumsplans im E-Commerce bei, indem sie solide CRM- und

Präzisionsmarketingstrategien entwickelte.



Sophies Berrests Ziel ist es, den E-Commerce zu beschleunigen und

der Schweizer Filiale eine weitere Steigerung der Agilität und Nähe

zu ermöglichen. So soll die enge Zusammenarbeit mit dem Vertrieb

weiter intensiviert werden, um den Bedürfnissen der Verbraucher

gerecht zu werden. All dies geschieht in einem herausfordernden

Kontext, in dem sich die Verbrauchsgewohnheiten und Vertriebskanäle

grundlegend verändern. Zudem möchte Sophie Berrest die L'Oréal

Service & Retail Academy entwickeln, ein unternehmensinternes

Bildungsprogramm, das sich hauptsächlich an die Retail-Teams richten

wird. Mit dem Ansatz, den Endkunden und seinen Einkaufsprozess genau

zu betrachten, ermöglicht es L'Oréal und seiner Marken, sich dem

Kunden anzunähern und ihm zusätzliche Erlebnisse am Point of Sale zu

bieten. Da sie am Pilotprojekt in Kanada beteiligt war, ist Sophie

Berrest mit diesem Programm bereits in hohem Masse vertraut.



«Meine zweite Priorität wird sein, unsere Mitarbeiter weiter zu

entwickeln und dafür zu sorgen, dass wir unsere Geschäftstätigkeit

auf nachhaltige Art und Weise ausführen. L'Oréal Schweiz muss auch

weiterhin ein Wunscharbeitgeber bleiben und auf eine Art wachsen,

durch die wir positiv auf die Gesellschaft einwirken und gleichzeitig

unseren ökologischen Fussabdruck reduzieren», so Sophie Berrest.



Sophie Berrest folgt auf Marc-André Heller, der als

Geschäftsführer der Divison Luxusprodukte zu L'Oréal Kanada wechselt.

Als Geschäftsführer der Division Luxusprodukte in der Schweiz hat er

dazu beigetragen, die Positionen des Luxusmarkenportfolios zu stärken

und solide Verbindungen zum Vertrieb in einem besonders schwierigen

Marktumfeld zu etablieren. Seit seinem Antritt als Geschäftsführer

der Filiale hat Marc-André Heller mit Kraft und Überzeugung das

Programm Simplicity umgesetzt, das 2016 weltweit aufgelegte

Transformationsprogramm der Gruppe, mit dem eine neue Geisteshaltung

bei L'Oréal begünstigt werden soll. Er hat nicht nur alle Mitarbeiter

dazu aufgefordert, ihre Arbeitsweisen neu zu denken, sondern auch die

Büroräume in kollaborative Arbeitsbereiche umgewandelt, die nun zu

100% offen und flexibel gestaltet sind.



Sophie Berrests vielfältige und umfangreiche Expertise sowie

kundenorientierte Vision und Change-Management-Erfahrung sind

entscheidende Faktoren für eine nachhaltige Behauptung der

Führungsposition von L'Oréal auf dem Schweizer Kosmetikmarkt.



__________________



Über L'Oréal



Seit über 100 Jahren steht L'Oréal für Beauty. Mit ihrem

einzigartigen internationalen Portfolio von 34 unterschiedlichen und

sich ergänzenden Marken erzielte die Gruppe im Jahr 2017 einen Umsatz

von 26,02 Mrd. EUR. Weltweit beschäftigt L'Oréal 82'600 Mitarbeiter.

Als global führendes Unternehmen der Beauty-Branche ist L'Oréal in

allen Vertriebskanälen präsent: Massenmarkt, Kaufhäuser, Apotheken

und Drogerien, Friseursalons, Einzelhandel im Reisesektor,

Markeneinzelhandel und E-Commerce. Die Schweizer Filiale von L'Oréal

mit Sitz in Vernier repräsentiert die vier Geschäftsbereiche der

Gruppe. Dort sind 420 Mitarbeiter beschäftigt und im Jahr 2017 wurde

ein Umsatz von 243 Mio. Schweizer Franken erzielt. Forschung und

Innovation sind das Herzstück der Strategie von L'Oréal. 3'885

Forscher stützen sich auf ihre Expertise, um den

Schönheitsbedürfnissen weltweit gerecht zu werden. Die

Nachhaltigkeitsstrategie von L'Oréal Sharing Beauty With All

definiert ehrgeizige Ziele im Bereich Nachhaltigkeit entlang der

gesamten Wertschöpfungskette des Konzerns bis 2020.



Originaltext: L'Oréal Suisse SA

Kontakt:

Danielle Bryner,

Corporate Communications Director L'Oréal Schweiz,

danielle.bryner@loreal.com, +41 58 105 10 10