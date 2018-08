Tagesgewinner war am Mittwoch Signature AG mit 11,00% auf 1,11 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,00%) vor Vectron mit 5,76% auf 19,46 (127% Vol.; 1W 18,95%) und Lion E-Mobility mit 4,95% auf 4,66 (62% Vol.; 1W -1,27%). Die Tagesverlierer: Continental mit -13,19% auf 160,85 (599% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -12,06%), Tele Columbus mit -9,36% auf 2,62 (261% Vol.; 1W -18,15%), Schaeffler mit -5,73% auf 11,43 (223% Vol.; 1W -3,26%) Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (29879,29 Mio.), Rio Tinto (29696,77) und HSBC Holdings (27631,95). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Continental (599%), Hella Hueck & Co (348%) und Consus Real Estate (344%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist...

