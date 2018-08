Auch gestern strömten vorwiegend Emittenten aus dem Financial-Sektor auf den EUR-denominierten Credit Primärmarkt. So konnte National Bank of Australia eine Dual-Tranche Senior Anleihe (Aaa/AA-) mit einem Volumen von EUR 2 Mrd. am Markt platzieren. Tranche A (5 Jahre, EUR 750 Mio.) preiste bei MS+35 BP, Tranche B (10J, EUR 1,25 Mrd.) bei MS+53 BP. Darüber hinaus platzierte Rabobank eine Senior non- preferred Anleihe (5J, EUR 1 Mrd., A3/A-/AA-) bei MS+55 BP. Des Weiteren begab Bank of Ireland eine Senior Anleihe (5J, EUR 750 Mio., erw. Rating Baa3/BBB-) bei MS+115 BP. Im Covered Bond Segment emittierte Deutsche Pfandbriefbank eine Anleihe (9J, EUR 500 Mio., erw. Rating Aa1) bei MS-2 BP. Unterdessen kündigte Deutsche Bank die Debüt-Emission einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...