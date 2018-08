Tagesgewinner war am Mittwoch Uniqa mit 3,34% auf 8,51 (116% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 1,67%) vor YY Inc. mit 3,20% auf 76,35 (50% Vol.; 1W 4,02%) und Evotec mit 3,20% auf 20,97 (198% Vol.; 1W 7,62%). Die Tagesverlierer: Leoni mit -3,43% auf 36,56 (218% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -2,01%), Drillisch mit -2,99% auf 44,80 (108% Vol.; 1W 0,40%), GoPro mit -2,13% auf 6,42 (52% Vol.; 1W 10,12%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Glencore (26884,64 Mio.), Royal Dutch Shell (16463,06) und Amazon (11341,34). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Leoni (218%), Evotec (198%) und Linde (185%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist AT&S mit 22,71%, die beste ytd ist WireCard mit 94,37%. Am...

Den vollständigen Artikel lesen ...