BERLIN (Dow Jones)--Im ersten Halbjahr dieses Jahres sind mehr Passagiere von deutschen Flughäfen gestartet. Im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres stieg die Zahl der abreisenden Fluggäste um 2,5 Prozent auf 56,5 Millionen. Das teilte das Statistische Bundesamt mit.

Während das Passagieraufkommen Richtung Ausland um 4,6 Prozent auf 45,2 Millionen zulegte, ging die Zahl der Inlandspassagiere um 5 Prozent auf 11,3 Millionen zurück.

Deutlich mehr Fluggäste machten sich auf den Weg nach Griechenland und in die Türkei. Die beiden Urlaubsländer konnten jeweils ein Fünftel mehr Flugreisende begrüßen. Auch Ägypten meldet sich zurück. Die Zahl der Flugpassagiere erhöhte sich um über die Hälfte auf 889.000. In die USA, dem bedeutendsten Ziel in Übersee, flogen hingegen 7 Prozent weniger Reisende.

August 23, 2018

