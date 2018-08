Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Merkel ändert Prioritäten im Kampf um EU-Spitzenjobs - Zeitung

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat einem Pressebericht zufolge ihre Prioritäten bei den anstehenden Besetzungen europäischen Spitzenämter geändert. Statt wie erwartet Bundesbank-Präsident Jens Weidmann ins Rennen um den EZB-Chefposten zu schicken, will die Kanzlerin lieber die Position des EU-Kommissionschefs mit einem Deutschen besetzen, berichtete das Handelsblatt unter Berufung auf Regierungskreise. "Nicht die EZB hat für Merkel oberste Priorität, sondern die EU-Kommission", zitierte die Zeitung einen hochrangigen Regierungsvertreter.

US-Notenbank signalisiert Zinserhöhung bei nächster Sitzung

Die US-Währungshüter haben bei ihrer Sitzung am 31. Juli und 1. August signalisiert, dass sie die Zinsen auf der nächsten Sitzung vermutlich anheben werden. Zudem diskutierten die Notenbanker darüber, wie fortgesetzte Handelsstreitigkeiten das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen könnten, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorging. Das Protokoll gibt Aufschluss über die Bandbreite der geldpolitischen Diskussionen innerhalb der Federal Reserve.

Strafzölle von USA und China treten in Kraft

Im Handelskonflikt zwischen den USA und China sind am Donnerstag neue gegenseitige Zölle in Kraft getreten. Die US-Zölle beinhalten Aufschläge auf chinesische Güter im Wert von 16 Milliarden Dollar. Sie sind Teil eines Strafzollpakets von 50 Milliarden Dollar, von dem Zölle auf Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar bereits Anfang Juli verhängt worden waren. Peking verhängte seinerseits Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf US-Importe im Wert von 16 Milliarden Dollar.

Trump bestreitet nach Cohens Enthüllungen eigene Rechtsverstöße

US-Präsident Donald Trump hat nach den Enthüllungen seines Ex-Anwalts eigene Rechtsverstöße bestritten. Die Schweigegeldzahlungen an zwei Frauen im Wahlkampf 2016 stellten "nicht einmal" einen Verstoß gegen die Richtlinien zur Wahlkampffinanzierung dar, sagte Trump in einem Interview mit dem TV-Sender Fox News. Die Gelder seien "nicht von der Kampagne gekommen, sie kamen von mir, und ich habe bereits darüber getweetet".

Versuchter Hackerangriff auf Demokratische Partei in den USA

Weniger als drei Monate vor den US-Kongresswahlen ist die Demokratische Partei in den USA nach Angaben einer Cybersicherheitsfirma Ziel eines versuchten Hackerangriffs geworden. Das Unternehmen Lookout teilte mit, kürzlich eine "versuchte Phishing-Aktion" festgestellt zu haben, die auf das Demokratische Nationalkomitee (DNC) abzielte. Der versuchte Angriff wurde demnach durch ein automatisiertes System zur Identifizierung solcher Phishing-Aktionen festgestellt.

Australiens Premier Turnbull gerät parteiintern zunehmend unter Druck

Der Druck auf den konservativen australischen Premierminister Malcolm Turnbull aus den eigenen Reihen hat deutlich zugenommen. Der populistische Ex-Innen- und Migrationsminister Peter Dutton von Turnbulls Liberaler Partei sagte in einem kurzen Statement, er sei der Meinung, dass die Partei mehrheitlich nicht mehr hinter Turnbull stehe.

Mehr Passagiere heben von deutschen Flughäfen ab

Im ersten Halbjahr dieses Jahres sind mehr Passagiere von deutschen Flughäfen gestartet. Im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres stieg die Zahl der abreisenden Fluggäste um 2,5 Prozent auf 56,5 Millionen. Das teilte das Statistische Bundesamt mit.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Geschäftsklima Aug 110 (Juli: 109)

Frankreich/Geschäftsklima Aug PROGNOSE: 108

Norwegen BIP 2Q +0,5%

Norwegen BIP 2Q PROGNOSE: +0,5%

Norwegen BIP 1Q revidiert auf +0,4% von +0,6%

Singapur Verbraucherpreise Juli +0,6% gg Vj (PROG: +0,5%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Juli +1,9% (Juni: +1,7%) gg Vj

