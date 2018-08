Im ersten Halbjahr 2018 kamen sie auf 101,7 Milliarden Euro und lagen damit 4,3 Prozent über Vorjahreswert. Die 100-Milliarden-Euro-Marke konnte damit zum ersten Mal in einem Halbjahr übertroffen werden. Dabei erhöhten sich die Branchenausfuhren in die Industrieländer im ersten Halbjahr um 3,2 Prozent auf 66,0 Milliarden Euro. Die Exporte in die Schwellenländer wuchsen doppelt so stark (+ 6,5% auf 35,7 Mrd. €). Im Ranking der größten Abnehmer gab es in der ersten Jahreshälfte kaum Änderungen: Ins erstplatzierte China gingen mit 10,2 Milliarden Euro 12,2 Prozent mehr Ausfuhren als im Vorjahr. In den USA auf Rang 2 wurden 8,5 Milliarden Euro abgesetzt - ein kleines Minus von 0,9 Prozent. Frankreich bleibt Dritter. Hierhin stiegen die Elektroexporte von Januar bis Juni um 2,0 Prozent auf 6,2 ...

