Continental: 2. Gewinnwarnung! Wie tief fällt die Aktie?

Der im Dax gelistete Automobilzulieferer Continental schockierte die bullischen Anleger regelrecht mit seinen gestern veröffentlichten Unternehmensdaten. Danach senke Conti die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bereits zum zweiten Mal und erwartet eine Milliarden Euro weniger Umsatz als zuletzt geplant (46 Mrd. nach zuletzt angekündigten 47 Mrd.). Auch beim operativen Ergebnis gehe man nur noch von 9% statt 10% aus. Erst Anfang des Monats bekräftigte man noch, die gesteckten Ziele erreichen zu können.

Rund 14% ging es allein gestern bergab. Die Aktie trifft mit dem gestrigen Tagestief genau auf den signifikanten Tiefpunkt aus dem November 2017.

Seit Jahresbeginn hat der Kurs der Aktie in der Spitze nun schon über 38% nachgegeben (siehe Wochenchart). Im Tageschart ist der Bruch der abwärts gerichteten Bärenflagge deutlich zu erkennen. Kurzfristig mag es einen Abbau der überverkauften Situation geben. Falls die Bären weiter dominieren und beispielsweise eine enge, mehrtägige Konsolidierung nahe des gestrigen Schlusskurses zeigen, muss mit einer weiteren Abwärtswelle gerechnet werden. Die nächste übergeordnete Unterstützung befindet sich im Bereich von 138€. Hier verläuft der signifikante Tiefpunkt aus dem Oktober 2014.











