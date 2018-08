Die Schweizer Sunrise Communications Group AG (ISIN: CH0267291224) plant bei Eintreffen der Prognose für 2018 mit einer Dividende in einer Spanne von 4,15 bis 4,25 Franken pro Aktie, wie der Konzern am Donnerstag bei Vorlage der Quartalszahlen mitteilte. In diesem Jahr wurde eine Dividende in Höhe von 4,00 Franken (ca. 3,51 Euro) an die Aktionäre ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von ...

